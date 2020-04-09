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Стас Михайлов таки перенес коронавирус (видео)

16:44 9 апреля 2020 124
Стас Михайлов
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Российский певец Стас Михайлов, который перенес двухстороннюю пневмонию, сдал тест на коронавирус дома, показал это на видео и озвучил результат. Ранее артист утверждал, что делал уже четыре теста и все результаты были отрицательными. Пятый таки показал наличие в крови Михайлова антител к инфекции. Это значит, что воспаление легких было вызвано коронавирусом.

Домашний тест он отправит на перепроверку в государственную лабораторию.

«Не думайте, что это ерунда. У меня 4 теста отрицательные на коронавирус. Но, тем не менее, двусторонняя пневмония, которой болеют сейчас очень многие. Я не буду касаться медицинских терминов, потому что не врач. Хочу предупредить людей. При малейших симптомах сразу постарайтесь сделать КТ легких, не рентген. Болезнь легких страшна тем, что она быстро развивается. Все, о чем говорят по ТВ, — это правда. Она приходит непонятно откуда, почему одни болеют рядом, другие нет. Почувствовали симптомы — вызывайте «Скорую», — советует Михайлов.

Напомним, коронавирсом также переболел Лещенко. Игорь Николаев долечивает воспаление легких дома. А Надежда Бабкина с пневмонией пока еще в больнице.

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