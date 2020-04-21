Украина

"Был хорошим командиром": стали известны подробности гибели на Донбассе лейтенанта Андрея Шинкарука (фото)

20 апреля на Донбассе погиб офицер 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, командир взвода Андрей Шинкарук. Позиции, где находился украинский военный, враг обстрелял из гранатомета.

Обстрел случился около 16.30. Офицер погиб из-за множественных осколочных ранений.

«В светлый праздник оккупанты не разрядили своего оружия, а наоборот, коварно обстреливали наших мужественных защитников. К сожалению, одна из вражеских гранат, выпущенная из гранатомета, разорвалась совсем рядом с тем местом, где, выполняя свой воинский долг, находился лейтенант Андрей Шинкарук», — рассказал подробности случившегося Павел Ткачук, начальник Национальной академии сухопутных войск.

29-летний Андрей Шинкарук был родом из Любомля Волынской области. На фронт пошел в 2014 году, став бойцом первого батальона «Волынь». В 2019 году военный закончил Национальную академию сухопутных войск во Львове и влился в ряды 28-й бригады ВСУ.

Побратимы вспоминают об Андрее как о хорошем командире. «Он был настоящим патриотом, профессионалом своего дела, старательным курсантом, ответственным и мужественным офицером», — добавил начальник академии.

Напомним, 20 апреля из-за обстрелов на Донбассе двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их эвакуировали в военный госпиталь.

По информации штаба ООС, враг продолжает применять по украинским позициям тяжелое вооружение, включая минометы 120-го и 82-го калибров, запрещенные минскими соглашениями.

Фото Павло Ткачук/Facebook, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу/Facebook



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