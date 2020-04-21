27.02 / 27.38 29.03 / 29.64
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Был хорошим командиром": стали известны подробности гибели на Донбассе лейтенанта Андрея Шинкарука (фото)

16:06 21 апреля 2020 264
шинкарук
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

20 апреля на Донбассе погиб офицер 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, командир взвода Андрей Шинкарук. Позиции, где находился украинский военный, враг обстрелял из гранатомета.

пост

Обстрел случился около 16.30. Офицер погиб из-за множественных осколочных ранений.

«В светлый праздник оккупанты не разрядили своего оружия, а наоборот, коварно обстреливали наших мужественных защитников. К сожалению, одна из вражеских гранат, выпущенная из гранатомета, разорвалась совсем рядом с тем местом, где, выполняя свой воинский долг, находился лейтенант Андрей Шинкарук», — рассказал подробности случившегося Павел Ткачук, начальник Национальной академии сухопутных войск.

шинкарук

29-летний Андрей Шинкарук был родом из Любомля Волынской области. На фронт пошел в 2014 году, став бойцом первого батальона «Волынь». В 2019 году военный закончил Национальную академию сухопутных войск во Львове и влился в ряды 28-й бригады ВСУ.

Побратимы вспоминают об Андрее как о хорошем командире. «Он был настоящим патриотом, профессионалом своего дела, старательным курсантом, ответственным и мужественным офицером», — добавил начальник академии.

Напомним, 20 апреля из-за обстрелов на Донбассе двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их эвакуировали в военный госпиталь.

По информации штаба ООС, враг продолжает применять по украинским позициям тяжелое вооружение, включая минометы 120-го и 82-го калибров, запрещенные минскими соглашениями.

Фото Павло Ткачук/Facebook, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Почерневший китаец

Китайцы превратились в «негров»: у двоих переболевших коронавирусом изменился цвет кожи (фото)

Тест

В общежитии под Киевом коронавирусом заразились десятки людей

Иван Щеголев

Известный российский режиссер умер от коронавируса

Лукашенко в хоккейной форме

СМИ сообщили о коронавирусе у хоккеиста, игравшего вместе с Александром Лукашенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер