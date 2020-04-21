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Шоу-бизнес

«Вечернее пьянство»: Ксения Собчак с мужем на карантине увлеклись алкоголем

16:16 21 апреля 2020 382
Ксения Собчак
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Российская телеведущая Ксения Собчак, раскритиковавшая участие звезд шоу-бизнеса в карантинных челленджах, сама проводит вечера с бокалом крепких алкогольных напитков. Она вместе с мужем режиссером Константином Богомоловым, выпивая, ведет беседы со звездными друзьями.

На онлайн-посиделки Ксения пригласила продюсера Александра Роднянского и его супругу Валерию Мирошниченко, с которыми поговорили о кино и его проблемах.

«Добрый вечер, дорогие друзья. Я себя чувствую как Хрюша со Степашкой каждый вечер. Добрый день, дети. Ксения Анатольевна и Константин Юрьевич приветствуют вас. Вечернее пьянство. Мы решили поговорить о главном, важнейшем из искусств — кино. Мы хотим обсудить свои кино опыты», — анонсировала Собчак встречу.

В комментариях подписчики отмечают, что Ксения стала часто появляться с бутылкой, они беспокоятся, что такими темпами и до алкоголизма недалеко.

Ксении уже досталось от матери Людмилы Нарусовой. Заметив бутылку в кадре, она жестко отчитала ее.

«Да что ж вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подключить! Это потому что вы — пьяные! На столе бутылка стоит, молодцы, дожили!», — возмущалась Людмила Борисовна.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как звезды проводят время на карантине. Опрокинуть пару бокалов вина не прочь и украинская певица Оля Полякова. К этому она приобщает в прямых эфирах и звездных гостей.

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