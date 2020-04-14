Седокова рассказала, как Меладзе манипулирует участницами "ВИА-Гры"

Шоу-бизнес

Бывшая участница «ВИА-Гры» Анна Седокова, которой приписывали беременность от Яниса Тима, удивила откровениями о бывших коллегах. В прямом эфире с Олей Поляковой под бокал вина она рассказала, что продюсер Константин Меладзе манипулировал певицами, создавал в коллективе нездоровую конкуренцию.

После ухода из группы Седокова не поддерживает отношения с коллегами. Говорит, что на публике они мило улыбаются друг другу, а на самом деле между ними давно идет холодная война.

«Мы объявили друг другу холодную войну. Она, в принципе, до сих пор идет. Мы все очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим. Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами, не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: „Кто станет моей музой сегодня?“. Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучше», — призналась Седокова.



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Певица считает, что на популярность группы очень сильно повлияли отношения Константина Меладзе с Верой Брежневой, ушедшей из группы и построившей сольную карьеру. Анна говорит, что композитор тратит всю свою энергию на жену.

«Мне кажется, у Кости больше не стоит на это все дело. А как только начинает приставать, ему сразу яички зажимают, и говорят: „Секундочку! Куда вы смотрите?“. Я думаю, что это именно так, судя по его постоянному такому блаженному выражению лица…», — сказала Седокова.

А Полякова поддакивала ей и предположила, что теперь Брежнева манипулирует Меладзе.

В прямом эфире Оля с Аней пили вино, запихивали в рот туалетную бумагу, рисовали синяки под глазами и делились откровениями. Рядом с певицами были их дети. При этом Оля не стеснялась нецензурных выражений. После эфира подписчики оставляют множество критических комментариев со смыслом: «Ты же мать!»

Также в прямом эфире с Седоковой Полякова пожаловалась на проблемы в воспитании дочерей: ее старшая дочь Маша пробовала курить, а младшая Алиса попросилась в детдом.

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