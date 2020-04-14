- 12:01 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:50 В Ивано-Франковске умер мужчина, которого уже готовили к выписке после коронавируса
- 11:47 «Весь мир увидел его волосатую грудь»: в этот день Гиггз забил один из самых крутых голов в истории футбола
- 11:42 Мальчика убил надувной батут, который приобрели родители, чтобы он не скучал на карантине
- 11:36 Можно использовать только в больницах: украинцев предупредили об опасности самолечения COVID-19 «Плаквенилом»
- 11:31 "Жених мог переболеть коронавирусом еще в ноябре": шокирующее признание украинки о поездке в Китай
- 11:28 Беременная Джамала показала внушительный животик
- 11:27 Мэр Львова отказался от гуманитарной партии «Протефлазида» после скандала в СМИ
- 11:21 Почаевская лавра отрицает смерть монаха от коронавируса
- 11:09 У британца от коронавируса умерла вся семья
- 11:07 Томная Лобода показала постельное фото
- 11:02 Искали почти неделю: молодой военный погиб при загадочных обстоятельствах на Виннитчине
Седокова рассказала, как Меладзе манипулирует участницами "ВИА-Гры"
Бывшая участница «ВИА-Гры» Анна Седокова, которой приписывали беременность от Яниса Тима, удивила откровениями о бывших коллегах. В прямом эфире с Олей Поляковой под бокал вина она рассказала, что продюсер Константин Меладзе манипулировал певицами, создавал в коллективе нездоровую конкуренцию.
После ухода из группы Седокова не поддерживает отношения с коллегами. Говорит, что на публике они мило улыбаются друг другу, а на самом деле между ними давно идет холодная война.
«Мы объявили друг другу холодную войну. Она, в принципе, до сих пор идет. Мы все очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим. Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами, не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: „Кто станет моей музой сегодня?“. Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучше», — призналась Седокова.
*Веру Брежневу, Надежду Мейхер и Анну Седокову называют золотым составом «ВИА-Гры»
Певица считает, что на популярность группы очень сильно повлияли отношения Константина Меладзе с Верой Брежневой, ушедшей из группы и построившей сольную карьеру. Анна говорит, что композитор тратит всю свою энергию на жену.
«Мне кажется, у Кости больше не стоит на это все дело. А как только начинает приставать, ему сразу яички зажимают, и говорят: „Секундочку! Куда вы смотрите?“. Я думаю, что это именно так, судя по его постоянному такому блаженному выражению лица…», — сказала Седокова.
А Полякова поддакивала ей и предположила, что теперь Брежнева манипулирует Меладзе.
В прямом эфире Оля с Аней пили вино, запихивали в рот туалетную бумагу, рисовали синяки под глазами и делились откровениями. Рядом с певицами были их дети. При этом Оля не стеснялась нецензурных выражений. После эфира подписчики оставляют множество критических комментариев со смыслом: «Ты же мать!»
Также в прямом эфире с Седоковой Полякова пожаловалась на проблемы в воспитании дочерей: ее старшая дочь Маша пробовала курить, а младшая Алиса попросилась в детдом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...