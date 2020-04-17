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Собчак наехала на Ивлееву и Полякову из-за дурацких челленджей в Instagram
Во время карантина в сети появилось множество челленджей и флешмобов. Звезды шоу-бизнеса фотографируются с подушками, мажут себя всякой гадостью и выполняют дурацкие задания в эфирах. Больше всех в этом преуспели, пожалуй, телеведущая и блогер Настя Ивлеева, придумавшая вечерние посиделки онлайн со звездами под бокал вина, и Оля Полякова. Она также выпивает со звездными гостями, дает им нелепые задание, они откровенничают в эфире, порой матерятся и несут бред. Так звезды на карантине развлекают своих поклонников и наращивают армию подписчиков, пока нет концертов и съемок.
Ксению Собчак подобные эфиры раздражают.
«Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос, и купаются в макаронах. С опаской открываю ленту, потому как такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире. Взрослые женщины ругаются из-за того, кто первый придумал обмазаться каким-нибудь говном, а кто за кем повторил. Непонятно уже, что хуже- сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики», — возмутилась Ксения в Instagram.
Ее поддержала продюсер Светланы Лободы Натела Крапивина. Она, в отличие от Ксении, не стала умалчивать имена. Она спросила у Бузовой, Ивлеевой и Крида: «Неужели вы считаете, что это смешно?»
И хоть имя Оли Поляковой не упоминается, она отреагировала на пост в комментарии и припомнила Ксюше свадьбу в катафалке.
Поддержал Полякову и юморист Максим Галкин. Он считает, что живут люди с иронией, других веселят. «Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило. А тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался — подумаешь. Сделай что-то более интелектуальное, покажи пример, у тебя режиссер под боком, пусть подскажет», — написал Максим Галкин.
Напомним, украинские звезды на карантине поддержали флешмоб с подушками. Оля Полякова перешла в онлайн общение, устраивая по вечерам игру со звездными друзьями «Правда или действие?». В сети певицу критикуют за развязность и даже пошлость, использование матерных слов.
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