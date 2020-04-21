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Вратарь «Динамо» вместе с красавицей-женой показал чудеса акробатики (видео)
Голкипер «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко, как и остальные футболисты, поддерживает физические кондиции на карантине. Футболист привлекает к тренировкам и свою красавицу-жену Валерию — в частности, пара придумала, как можно оригинально отжиматься от пола.
«Тин-Тин-Карантин. Повторяйте за нами», — подписал Бойко под видео, размещенном на его странице в Instagram. Также вратарь бросил вызов своим бывшим и нынешним одноклубникам — Сергея Сидорчуку, Томашу Кендзере, Андрею Лунину, Евгению Коноплянке и Руслану Ротаню.
Напомним, на днях президент «Динамо» Игорь Суркис, сидя на стуле, набил мяч ногой 40 раз, после чего передал челлендж всем игрокам и тренерам клуба.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что постригшийся налысо Виктор Цыганков бросил вызов юным футболистам «Динамо».
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