- 18:14 Как вы оцениваете первый год Зеленского? Онлайн-голосование
- 18:13 "Это война человека и природы": выгоревшую Чернобыльскую зону показали на видео с дрона
- 18:06 Соблазнял девочек, прикидываясь подростком: задержанный в Киеве серийный педофил отказывается давать показания
- 18:03 У Зеленского думают, как наказать Кернеса и Труханова за работающие рынки в Харькове и Одессе
- 18:01 Михаил Жванецкий: «В 1970-м во время вспышки холеры Одесса так очистилась, что город было не узнать»
- 17:48 Фоззи из ТНМК во второй раз стал отцом
- 17:38 «Похожи?» Невестка Таисии Повалий показала сына
- 17:33 Зеленский готовит серьезные кадровые чистки: СМИ заговорили об уходе Ермака
- 17:25 «Насте очень повезло»: коллега Заворотнюк высказалась о ее лечении
- 17:24 Всех посетивших на Пасху Святогорскую лавру отправят на обсервацию, — глава Донецкой ОГА
- 17:20 Город в Одесской области закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса
- 17:01 Вратарь «Динамо» вместе с красавицей-женой показал чудеса акробатики
"Это война человека и природы": выгоревшую Чернобыльскую зону показали на видео с дрона (видео)
Недавние пожары в Чернобыльской зоне уничтожили большую часть восстановившейся флоры и фауны. Происходящее напоминает апокалипсис и войну человека и природы. Так описал увиденное в зоне отчуждения режиссер Стас Капралов. Жуткие кадры с беспилотника режиссер положил в основу мини-фильма «Чернобыль 2020. День после пожаров».
«Ощущение абсолютного апокалипсиса, — признается Капралов. — Большая часть возродившегося вновь уничтожена. Это война человека и природы».
В фильм попали кадры, снятые над сгоревшим лесом, видео с теперь уже навсегда уничтоженным селом Полесское, нынешнее состояние территории возле объекта «Укрытие». Зрители соглашаются, что клип получился очень печальным.
Напомним, пожары в зоне отчуждения были зафиксированы 4 апреля. Десять дней спустя с помощью дождя и пожарных бригад из двух областей пламя удалось локализовать и потушить. Вместе с сильным ветром в зоне появились новые пожары. По состоянию на 21 апреля все еще не потушены очаги возгорания возле сел Рассоха, Кривая Гора, Рудьки, Буряковка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Михаил Жванецкий: «В 1970-м во время вспышки холеры Одесса так очистилась, что город было не узнать»
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...