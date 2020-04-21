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"Это война человека и природы": выгоревшую Чернобыльскую зону показали на видео с дрона (видео)

18:13 21 апреля 2020 52
чернобыль пожары
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Недавние пожары в Чернобыльской зоне уничтожили большую часть восстановившейся флоры и фауны. Происходящее напоминает апокалипсис и войну человека и природы. Так описал увиденное в зоне отчуждения режиссер Стас Капралов. Жуткие кадры с беспилотника режиссер положил в основу мини-фильма «Чернобыль 2020. День после пожаров».

«Ощущение абсолютного апокалипсиса, — признается Капралов. — Большая часть возродившегося вновь уничтожена. Это война человека и природы».


В фильм попали кадры, снятые над сгоревшим лесом, видео с теперь уже навсегда уничтоженным селом Полесское, нынешнее состояние территории возле объекта «Укрытие». Зрители соглашаются, что клип получился очень печальным.

Напомним, пожары в зоне отчуждения были зафиксированы 4 апреля. Десять дней спустя с помощью дождя и пожарных бригад из двух областей пламя удалось локализовать и потушить. Вместе с сильным ветром в зоне появились новые пожары. По состоянию на 21 апреля все еще не потушены очаги возгорания возле сел Рассоха, Кривая Гора, Рудьки, Буряковка.

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