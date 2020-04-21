Вкусные простые блюда в условиях карантина: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

На карантине у хозяек появилось достаточно времени для приготовления еды. Кулинарный талант просыпается даже у тех, кто о нем не подозревал. Об этом свидетельствуют посты в социальных сетях. А вот идей порой недостает. Чем порадовать родных и близких в столь непростое время? Какие базовые продукты должны быть в доме, чтобы из них можно было приготовить вкусности? Эти вопросы сегодня задают многие. Легкими рецептами блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Гульназ Наби.

— Прежде всего посоветую приготовить салаты, — говорит Гульназ Наби. — Они легкие и вкусные. Например, вот такой витаминный салат.

Витаминный салат Для его приготовления понадобятся свекла, морковь, капуста, зелень, растительное масло, лимонный сок, лук. Морковь и свеклу пропустить через терку. Капусту нашинковать соломкой, лук нарезать тоненько. Петрушку мелко нарезать. Заправка: 50 мл растительного масла;

сок половинки лимона;

1 ст. л. сахара;

соль, перец. Все перемешать, заправить салат. И приятного аппетита!

Салат со свеклой и морковкой – источник витаминов

— Очень полезный салат.

— Да, и сейчас такие блюда очень нужны нашему организму.

Салат из брокколи и брынзы Вам понадобятся: брокколи, брынза, сладкий перец, помидоры черри, лук, чеснок, укроп, оливковое масло. Брынзу промыть, брокколи варить в подсоленной воде не больше 1 минуты. Брынзу и перец нарезать кубиками, лук — соломкой. Черри разрезать пополам. Укроп мелко порубить. Все овощи выложить в миску. Для приготовления соуса нужны оливковое масло, лимонный сок, перец, измельченный чеснок. Все смешать и заправить салат.

Салат из брокколи и брынзы легкий и вкусный

— В каком соотношении брать ингредиенты?

— Это зависит от ваших предпочтений. У каждого из нас есть любимые ингредиенты. А еще посоветую приготовить салат с куриной грудкой и пекинской капустой. Он не только вкусный, но и достаточно сытный.

Салат с куриной грудкой и пекинской капустой Ингредиенты: куриное филе, пекинская капуста, тыква, тыквенный семечки, сыр фета, зеленый лук. Куриное филе отварить или пожарить на сковороде, также можно запечь его в духовке или приготовить на гриле. Тыкву нарезать на кубики, положить в жаропрочную посуду, побрызгать оливковым маслом, накрыть фольгой и запечь в духовке примерно 20 мин. Тыквенные семечки обжарить на сковороде, постоянно помешивая. Сыр фета нарезать, как душе угодно. Все выложить в салатницу. Заправить соусом. Соус: оливковое масло, бальзамический уксус, немного лимонного сока.

Салат с куриной грудкой и пекинской капустой – настоящее объедение

— Можно представить, как это вкусно.

— И еще один вариант салата — куриный салат с кукурузой и фасолью. Его я называю мужским салатом, так как он достаточно питательный.

Салат с кукурузой и фасолью Понадобятся куриное филе, кукуруза, фасоль, пекинская капуста, сметана, укроп, соль и перец, чеснок, сухарики. Отварить куриное филе до готовности, нарезать на средние кусочки, фасоль отварить до готовности. Листы пекинской капусты промыть, нарезать верхнюю зеленую часть. Заправить таким соусом: в сметану добавить мелко нарезанную зелень, перец, соль и измельченный чеснок. Все выложить в миску, заправить соусом и посыпать сухариками.

Салат из фасоли и кукурузы очень сытный, поэтому особенно порадует мужчин

— А что приготовить на горячее?

— Курицу с соусом бешамель. Очень простой и легкий соус, подходит к любому гарниру, мясным блюдам.

Курица с соусом бешамель Маринад для курицы: сливочное масло, чеснок, соль и перец, укроп, орегано, лимонный сок, немного соевого соуса. Курицу замариновать, отправить на 1 час в холодильник. Обжарить на гриле или отправить в духовку до готовности. Соус бешамель 50 г сливочного масла;

500 г молока;

3 ст. л кукурузного крахмала;

3 ст. л. муки. Специи используйте ваши любимые. Я добавила орегано, укроп, черный перец и соль. Сотейник поставить на средний огонь, положить масло. Добавить измельченный чеснок, обжарить до золотистого цвета. Влить 500 г молока. Когда закипит, добавить муку и крахмал, постоянно помешивая. Дополнить специями, проварить 1−2 минуты. Если останутся комочки, перебить блендером до однородной консистенции. Соус готов.

Курица с соусом бешамель – настоящее объедение

— Какие базовые продукты должны быть в доме во время карантина, если человек выходит в магазин нечасто?

— Мука, дрожжи, мясо, крупы, макароны, сахар, растительное масло. Из базовых овощей — картошка, лук, морковь, чеснок.

— Дизайнер интерьеров рассказывала мне, что в Европе все популярнее делать на кухне мини-теплицу, где в любое время года есть свежая зелень. Не нужно покидать дом, чтобы купить укроп, петрушку, зеленый лук. Это всегда под рукой. В период карантина это очень актуально.



— Думаю, это замечательная идея. Альтернатива — иметь замороженную зелень. Я замораживаю ее летом, а потом при необходимости использую. К слову, хорошо иметь в морозилке и замороженные овощи. Можно заморозить и творог.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Здоровья и чтобы жизнь была наполнена радостью.

Ранее легкими рецептами вкусных и необычных блюд из круп с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Элла Иванова.

А рецептами деликатесов, которые можно приготовить в любое время, с «ФАКТАМИ» поделилась Лариса Богуцкая, член Ассоциации шеф-поваров Украины.

Фото из альбома Гульназ Наби

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