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Вкусные простые блюда в условиях карантина: легкие рецепты (фото)
На карантине у хозяек появилось достаточно времени для приготовления еды. Кулинарный талант просыпается даже у тех, кто о нем не подозревал. Об этом свидетельствуют посты в социальных сетях. А вот идей порой недостает. Чем порадовать родных и близких в столь непростое время? Какие базовые продукты должны быть в доме, чтобы из них можно было приготовить вкусности? Эти вопросы сегодня задают многие.
Легкими рецептами блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Гульназ Наби.
— Прежде всего посоветую приготовить салаты, — говорит Гульназ Наби. — Они легкие и вкусные. Например, вот такой витаминный салат.
Витаминный салат
Для его приготовления понадобятся свекла, морковь, капуста, зелень, растительное масло, лимонный сок, лук.
Морковь и свеклу пропустить через терку. Капусту нашинковать соломкой, лук нарезать тоненько. Петрушку мелко нарезать.
Заправка:
- 50 мл растительного масла;
- сок половинки лимона;
- 1 ст. л. сахара;
- соль, перец.
Все перемешать, заправить салат. И приятного аппетита!
— Очень полезный салат.
— Да, и сейчас такие блюда очень нужны нашему организму.
Салат из брокколи и брынзы
Вам понадобятся: брокколи, брынза, сладкий перец, помидоры черри, лук, чеснок, укроп, оливковое масло.
Брынзу промыть, брокколи варить в подсоленной воде не больше 1 минуты. Брынзу и перец нарезать кубиками, лук — соломкой. Черри разрезать пополам. Укроп мелко порубить. Все овощи выложить в миску.
Для приготовления соуса нужны оливковое масло, лимонный сок, перец, измельченный чеснок. Все смешать и заправить салат.
— В каком соотношении брать ингредиенты?
— Это зависит от ваших предпочтений. У каждого из нас есть любимые ингредиенты. А еще посоветую приготовить салат с куриной грудкой и пекинской капустой. Он не только вкусный, но и достаточно сытный.
Салат с куриной грудкой и пекинской капустой
Ингредиенты: куриное филе, пекинская капуста, тыква, тыквенный семечки, сыр фета, зеленый лук.
Куриное филе отварить или пожарить на сковороде, также можно запечь его в духовке или приготовить на гриле.
Тыкву нарезать на кубики, положить в жаропрочную посуду, побрызгать оливковым маслом, накрыть фольгой и запечь в духовке примерно 20 мин.
Тыквенные семечки обжарить на сковороде, постоянно помешивая.
Сыр фета нарезать, как душе угодно. Все выложить в салатницу. Заправить соусом.
Соус: оливковое масло, бальзамический уксус, немного лимонного сока.
— Можно представить, как это вкусно.
— И еще один вариант салата — куриный салат с кукурузой и фасолью. Его я называю мужским салатом, так как он достаточно питательный.
Салат с кукурузой и фасолью
Понадобятся куриное филе, кукуруза, фасоль, пекинская капуста, сметана, укроп, соль и перец, чеснок, сухарики.
Отварить куриное филе до готовности, нарезать на средние кусочки, фасоль отварить до готовности. Листы пекинской капусты промыть, нарезать верхнюю зеленую часть.
Заправить таким соусом: в сметану добавить мелко нарезанную зелень, перец, соль и измельченный чеснок.
Все выложить в миску, заправить соусом и посыпать сухариками.
— А что приготовить на горячее?
— Курицу с соусом бешамель. Очень простой и легкий соус, подходит к любому гарниру, мясным блюдам.
Курица с соусом бешамель
Маринад для курицы: сливочное масло, чеснок, соль и перец, укроп, орегано, лимонный сок, немного соевого соуса. Курицу замариновать, отправить на 1 час в холодильник.
Обжарить на гриле или отправить в духовку до готовности.
Соус бешамель
- 50 г сливочного масла;
- 500 г молока;
- 3 ст. л кукурузного крахмала;
- 3 ст. л. муки.
Специи используйте ваши любимые. Я добавила орегано, укроп, черный перец и соль.
Сотейник поставить на средний огонь, положить масло. Добавить измельченный чеснок, обжарить до золотистого цвета. Влить 500 г молока. Когда закипит, добавить муку и крахмал, постоянно помешивая. Дополнить специями, проварить 1−2 минуты. Если останутся комочки, перебить блендером до однородной консистенции. Соус готов.
— Какие базовые продукты должны быть в доме во время карантина, если человек выходит в магазин нечасто?
— Мука, дрожжи, мясо, крупы, макароны, сахар, растительное масло. Из базовых овощей — картошка, лук, морковь, чеснок.
— Дизайнер интерьеров рассказывала мне, что в Европе все популярнее делать на кухне мини-теплицу, где в любое время года есть свежая зелень. Не нужно покидать дом, чтобы купить укроп, петрушку, зеленый лук. Это всегда под рукой. В период карантина это очень актуально.
— Думаю, это замечательная идея. Альтернатива — иметь замороженную зелень. Я замораживаю ее летом, а потом при необходимости использую. К слову, хорошо иметь в морозилке и замороженные овощи. Можно заморозить и творог.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Здоровья и чтобы жизнь была наполнена радостью.
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Фото из альбома Гульназ Наби
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