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Ветераны "Азова" выступили против обменов "всех на всех": названа причина
Последние обмены с боевиками по формуле «всех на всех» показали, что Украина отдает на оккупированные территории комбатантов, с большим трудом взятых в плен. Взамен же украинская сторона получает в основном гражданских лиц, которые у оккупантов никогда не закончатся. Таким образом Украина сама лишает себя возможности вернуть военных, остающихся в плену на оккупированных территориях. Об этом заявил Максим Жорин, бывший командир полка «Азов», руководитель центрального штаба Национального корпуса.
«В этот раз из 20 человек вернули только двух военных. А гражданских на оккупированных территориях будут арестовывать бесконечно, чтобы шантажировать Украину», — отметил Жорин, комментируя обмен 16 апреля.
Бывший «азовец» выяснил, почему украинская сторона так и не рассекретила списки тех, кого передала в оккупированные Донецк и Луганск. Выяснилось, что среди переданных был боевик, которого «азовцы» взяли в плен 29 августа при штурме позиций врага и вынесли раненого, рискуя собственной группой.
«Если бы мы знали, что этого боевика обменяют на гражданских, не принимавших участия в боевых действиях, — мы бы не стали оставлять его в живых. А так мы оказали ему медицинскую помощь в красной зоне и несли больше километра, рискуя собственной группой… Нужно понимать, что любой обмен должен проводиться с умом, а не „всех на всех“. Как минимум — разделять гражданских и военных», — согласен нынешний командир полка «Азов» с позывным «Редис».
Напомним, обмен 16 апреля проходил с отклонениями от сценария. Ряд бывших боевиков «ЛНР» отказались возвращаться к оккупантам и воспользовались обменом как амнистией. Бывшие боевики остались на подконтрольной Украине территории.
Фото Офиса президента
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