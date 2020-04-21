Изнасилование детей в Каменском: опубликован фоторобот преступника

Происшествия

Полиция Днепропетровской области расследует тяжкое преступление в городе Каменское — изнасилование двух 12-летних девочек. Случилось это 18 апреля. С помощью пострадавших был составлен фоторобот подозреваемого. Полицейские надеются на помощь жителей города.

Мужчине на вид 35−40 лет, рост около 160 см, телосложение среднее. Одет преступник был в удлиненную куртку болотного цвета, брюки цвета хаки со стрелками, а также носил вязаную шапку с прорезями для глаз.

В розыске злоумышленника задействованы 50 оперативников. Всех, кто может помочь опознать разыскиваемого или знает о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам 102, 963 174 490, 677 083 824. Увидев похожего человека на улице, следует вызвать полицию и не пытаться задержать мужчину самостоятельно.

Напомним, в Киеве также ищут мужчину, нападающего на улице на девушек-подростков. Еще одного злоумышленника задержали в столице за изнасилование ребенка и выяснили, что мужчина причастен к 43 преступлениям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter