27.03 / 27.38 29.03 / 29.65
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Изнасилование детей в Каменском: опубликован фоторобот преступника

21:55 21 апреля 2020 114
мужчина
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Полиция Днепропетровской области расследует тяжкое преступление в городе Каменское — изнасилование двух 12-летних девочек. Случилось это 18 апреля. С помощью пострадавших был составлен фоторобот подозреваемого. Полицейские надеются на помощь жителей города.

Мужчине на вид 35−40 лет, рост около 160 см, телосложение среднее. Одет преступник был в удлиненную куртку болотного цвета, брюки цвета хаки со стрелками, а также носил вязаную шапку с прорезями для глаз.

фоторобот

В розыске злоумышленника задействованы 50 оперативников. Всех, кто может помочь опознать разыскиваемого или знает о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам 102, 963 174 490, 677 083 824. Увидев похожего человека на улице, следует вызвать полицию и не пытаться задержать мужчину самостоятельно.

Напомним, в Киеве также ищут мужчину, нападающего на улице на девушек-подростков. Еще одного злоумышленника задержали в столице за изнасилование ребенка и выяснили, что мужчина причастен к 43 преступлениям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Почерневший китаец

Китайцы превратились в «негров»: у двоих переболевших коронавирусом изменился цвет кожи (фото)

скорая

В Сумах умерла женщина, которую из-за высокой температуры отказались принять несколько больниц

Вор

Галантный "сантехник" усыпил одесситку и вынес из ее квартиры добра на 150 тысяч

врачи скорой помощи

«Зачем вы нам врете?!»: сеть впечатлил пост возмущенного врача скорой помощи

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер