Шоу-бизнес

Самыми красивыми женщинами мира журнал People назвал сразу двух кинозвезд — мать и дочь (фото, видео)

Американский журнал People традиционно представил ежегодный выпуск, посвященный самым красивым, по мнению редакции, людям планеты. В этом году на обложку спецвыпуска попали сразу две женщины-кинозвезды — 74-летняя Голди Хоун и ее 41-летняя дочь Кейт Хадсон. А вместе с ними — представительница третьего поколения звездного семейства, Рани Роуз, которую Кейт родила 2 октября 2018 года от своего бойфренда — 33-летнего основателя звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавы.

«Когда у твоей дочери появляется дочь — это большое событие. Действительно большое», — призналась Голди в интервью изданию, говоря о внучке. У Кейт помимо Рани есть еще двое сыновей от двух предыдущих отношений — 16-летний Райдер (от рок-музыканта Криса Робинсона, который официально был мужем актрисы) и восьмилетний Бингем (от рок-музыканта Мэттью Беллами).

У самой Голди, помимо Кейт, есть еще сын Оливер от ее бывшего мужа — музыканта Билли Хадсоном, а также сын Уайатт от актера Курта Рассела, с которым она состоит в фактическом браке вот уже 37 лет.

Обе актрисы говорят, что главное в их жизни — это семья. По словам Кейт, мать всегда служила для нее примером и источником вдохновения, укрепляла ее уверенность в себе, давала советы.

Главный редактор People Дэн Уэйкфорд пояснил выбор героинь обложки для юбилейного, 30-го выпуска журнала, посвященного красивым людям. «Эти женщины иллюстрируют то, что важно именно сейчас: позитив, доброту, смех и семью», — сказал он.

Помимо Кейт и Голди, в спецвыпуске есть также статьи, посвященные другим знаменитостям — в том числе Гвинет Пэлтроу и жене Тома Хэнкса Рите Уилсон.

В прошлом году, как писали «ФАКТЫ», звание самой красивой досталось актрисе Дженнифер Гарнер, бывшей жене Бена Аффлека.





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