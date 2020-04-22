23 хоккеиста семикратного чемпиона Беларуси заразились коронавирусом

Спорт

В лагере семикратного чемпиона Беларуси по хоккею «Немана» из Гродно произошла вспышка коронавируса, сообщает Telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на источники в клубе.

Первыми хоккеистами, сдавшими положительные тесты на COVID-19, стали финские легионеры команды Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, которые вернулись на родину. У них взяли анализы в аэропорту Хельсинки еще 13 апреля.

Позже стало известно, что заболели нападающий Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко. Больше всего зараженных оказалось среди хоккеистов фарм-клуба «Неман-2» и юниорского состава — 17 человек подросткового возраста. По предварительной информации, молодых хоккеистов изолировали на одной из баз отдыха.

В финишировавшем чемпионате страны «Неман» добрался до полуфинала, где уступил в серии солигорскому «Шахтеру».

Напомним, Беларусь — единственная страна в Европе, в которой продолжаются спортивные соревнования. По последним данным там зафиксировано 6 723 случая заболевания коронавирусом, из которых 55 — с летальным исходом. Выздоровели почти 577 человек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у партнера Александра Лукашенко по хоккейной команде обнаружили COVID-19.

Фото ХК «Неман»



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