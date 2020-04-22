27.06 / 27.40 29.10 / 29.67
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Хозяин слепой и глухой собаки показал, как будит ее, стараясь не напугать: видео растрогало сеть

9:03 22 апреля 2020 359
Эйден и Плам
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Эйден Манн взял к себе щенка австралийской овчарки, который родился слепым и глухим. Он влюбился в собачку с первого взгляда, когда ее принес на работу коллега, сотрудничающий с приютами для животных и подыскивавший щенку дом.

Собака, которую назвали Плам, оказалась очень ласковой и милой. Как сообщает издание Bored Panda, у Эйдена дома живет еще одна собака — Лола, которая взяла Плам под свою опеку.

Эйден поделился в сети видео, на котором показал, как он будит 10-месячную Плам, стараясь ее не пугать. Неожиданных прикосновений она боится, поэтому методом проб и ошибок он нашел выход из ситуации. В ролике видно, что Манн нежно дует в морду своей питомицы. Сначала она кажется немного растерянной, но потом узнает хозяина и ластится к нему. «Папа здесь, он всегда будет рядом», — написал парень.

Видео, набравшее более 54 миллионов просмотров в соцсети TikTok, растрогало пользователей и многих заставило прослезиться. «Я плачу. Это так трогательно. Спасибо за то, что предоставил ей дом, где ее любят», — писали в комментариях. «Никогда не имел склонности к драме, но я бы умер за эту собаку», — написал кто-то. «И ты, и я, мы оба», — ответил Эйден.

Публикация от Aiden Michael Mann ️ (@aiden_m365)

Ранее «ФАКТЫ» писали, что полицейские в парке временно стали мамами для потерявшихся утят.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Больница

«Забывчивая» женщина заразила коронавирусом медиков на Львовщине (видео)

Врачи во Франции спасают человека от коронавируса

Парень сгорел за несколько дней: в Париже от коронавируса умерла семья украинцев

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Фоззи Александр Каминский

Счастливый Фоззи показал фото из роддома

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер