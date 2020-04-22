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Хозяин слепой и глухой собаки показал, как будит ее, стараясь не напугать: видео растрогало сеть

Эйден Манн взял к себе щенка австралийской овчарки, который родился слепым и глухим. Он влюбился в собачку с первого взгляда, когда ее принес на работу коллега, сотрудничающий с приютами для животных и подыскивавший щенку дом.

Собака, которую назвали Плам, оказалась очень ласковой и милой. Как сообщает издание Bored Panda, у Эйдена дома живет еще одна собака — Лола, которая взяла Плам под свою опеку.

Эйден поделился в сети видео, на котором показал, как он будит 10-месячную Плам, стараясь ее не пугать. Неожиданных прикосновений она боится, поэтому методом проб и ошибок он нашел выход из ситуации. В ролике видно, что Манн нежно дует в морду своей питомицы. Сначала она кажется немного растерянной, но потом узнает хозяина и ластится к нему. «Папа здесь, он всегда будет рядом», — написал парень.

Видео, набравшее более 54 миллионов просмотров в соцсети TikTok, растрогало пользователей и многих заставило прослезиться. «Я плачу. Это так трогательно. Спасибо за то, что предоставил ей дом, где ее любят», — писали в комментариях. «Никогда не имел склонности к драме, но я бы умер за эту собаку», — написал кто-то. «И ты, и я, мы оба», — ответил Эйден.

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