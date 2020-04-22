Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где он создает «антикоронавирусный» центр

Общество и люди

21 апреля на радио «Свобода» вышло интервью Александра Ярославского, в котором бизнесмен рассказал о борьбе с коронавирусом на Харьковщине. Напомним, владелец и президент DCH был одним из участников встречи в Офисе президента 19 марта, когда обсуждалось участие крупного бизнеса в противодействии пандемии.



Александр Ярославский поблагодарил президента Украины за организацию этого совещания: «Я думаю, глав администраций ему не было смысла специально собирать. А мы (бизнесмены) редко бываем у президента, он собрал нас, чтобы задействовать в этой борьбе с коронавирусом».

На предположение журналистки, что «области отдали на откуп», Александр Ярославский ответил: «Какой откуп, если такая беда».

А на ее вопрос «Есть ли у нас государство?» он ответил «Бизнес, как оказалось, у нас точно есть».

Бизнесмен рассказал, что еще до начала эпидемии в Украине он получил тревожное сообщение от своего друга, китайского миллиардера Джека Ма. Потом благодаря ему же узнал, чем ПЦР-тесты отличаются от экспресс-тестов, а затем организовал поставку в нашу страну высокоточных лабораторных тест-систем.

Как известно, 50 тыс. ПЦР-тестов Джек Ма передал Украине в дар после разговора с Ярославским, затем Александр Ярославский купил за свои деньги еще 100 тыс. ПЦР-тестов по 8,5 доллара за единицу. И дополнительно организовал закупку реагентов для всех этих тест-систем.

«Без них бы мы тесты на заборах расклеивали», — сказал он.

Характеризуя положение дел на Харьковщине, бизнесмен подчеркнул: «Буду говорить как харьковчанин — конкретно. Я готов себя сравнивать с трактором ХТЗ, потому что мы выпускаем отличные тракторы. Я не отвечаю за Харьковщину, я отвечаю за то, за что я как гражданин взялся. То есть отвечаю за то, чтобы все было хорошо. Я на стороне порядка и дисциплины».

Александр Ярославский так прокомментировал свое взаимодействие с органами власти: «Система отработана: власть быстро организовалась, убедила людей, что надо позаботиться о себе, не гулять без дела, а люди у нас дисциплинированные. Я с мэром на контакте круглые сутки. В области, я так понимаю, меньше вопросов, но мы регулярно созваниваемся. Губернатор — классный парень. Никогда не бывает без шероховатостей, чик-чик-чик, все стало на свои места, и погнали. Это не то время, когда надо сидеть и дуться друг на друга. Надо работать».

Отдельно Александр Ярославский рассказал о своей идее организовать всеукраинский центр вирусологии в рамках создаваемого сейчас технопарка «Экополис ХТЗ»: «Пришла идея создать центр для борьбы с такими эпидемиями. Я даю деньги. Мэр выразил поддержку, что он будет помогать. Центр будет создан на базе клиники завода ХТЗ, потому что там есть помещение 6 тыс. кв. м. Мы купим современнейшее оборудование».

Бизнесмен пригласил в Харьков ведущих украинских ученых-вирусологов и пообещал награду за изобретение вакцины против коронавируса: «Я не могу дать больше, чем президент, это нетактично. Я не могу дать столько, сколько дал президент, это тоже бестактно. Плюс к тому миллиону, который дает президент Зеленский, я дам миллион минус один доллар — 999 тысяч 999 долларов».

В завершение интервью Ярославский подчеркнул, что остается в Украине и будет прилагать все усилия для борьбы эпидемией. «Я не могу заболеть — кто работать будет, бороться с коронавирусом? И улететь не могу. Аэропорт принадлежит мне, и он закрыт».

Напомним, на днях в Харьков прибыла первая партия медицинского оборудования для вирусологического центра Александра Ярославского.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что владелец DCH Александр Ярославский совместно с мэрией развез 150 тысяч пайков и 40 тысяч аптечек ветеранам и одиноким пенсионерам в Харькове.

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