Мир

Известный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, состояние которого оценивается в миллиарды, отличился странной выходкой в телеэфире. В перерыве ведущий стал демонстрировать то ли танцевальные па, то ли приемы восточных единоборств. Хорошо размявшись, Соловьев вернулся на свое место в студии.

«И вот этому … платят по 70 тысяч за минуту. Ему галоперидол нужен и смирительная рубашка», — считает автор видео, блогер под ником Stalingulag.

Комментаторы в соцсетях спорят: то ли Соловьев изображает душевнобольного — на всякий случай. Либо же пропагандисту действительно все равно, что о нем думают зрители.

Напомним, ранее Соловьева уличили во владении роскошными итальянскими виллами и в оформлении статуса резидента Италии. Пропагандист платит налоги не в российский, а в итальянский бюджет.

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