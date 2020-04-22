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- 10:28 Курсы валют: сколько стоит доллар 22 апреля
Курсы валют: сколько стоит доллар 22 апреля
По состоянию на среду, 22 апреля, официальный курс гривни удержался на предыдущем уровне и составил 27,08 грн за доллар.
Курс евро — 29,35 гривен за евро, днем ранее — 29,42 грн за евро.
Тем временем «Минфин» публикует курсы валют на «черном» рынке.
Материал с прогнозами экспертов о том, как будет себя вести гривня на этой неделе, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..