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Доллар и евро подешевели после пасхальных выходных: сколько стоит валюта
На вторник, 21 апреля, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют, которые на прошлой неделе немного колебались, укрепив гривню на 12 копеек — до 27,07 грн за доллар.
Тем временем евро можно купить за 29,42 грн.
Тем временем «Минфин» сообщает о положении дел на «черном» рынке.
Эксклюзивный материал о том, что будет происходить на валютном рынке на текущей неделе, и том, какие прогнозы дают эксперты относительно курса доллара и евро, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..