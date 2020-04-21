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Деньги

Доллар и евро подешевели после пасхальных выходных: сколько стоит валюта

8:58 21 апреля 2020 195
Доллары и евро
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На вторник, 21 апреля, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют, которые на прошлой неделе немного колебались, укрепив гривню на 12 копеек — до 27,07 грн за доллар.

Тем временем евро можно купить за 29,42 грн.

Тем временем «Минфин» сообщает о положении дел на «черном» рынке.

Эксклюзивный материал о том, что будет происходить на валютном рынке на текущей неделе, и том, какие прогнозы дают эксперты относительно курса доллара и евро, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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