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Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк продал квартиру, чтобы оплатить ее лечение

10:42 22 апреля 2020 314
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

В последнее время появились обнадеживающие новости о состоянии здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк. Ее коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева озвучила оптимистичный прогноз. Муж Насти Петр Чернышев делает все возможное, чтобы спасти любимую. Он неотлучно находился с ней в клинике, теперь окружает любовью и заботой дома, оберегает жену от назойливого внимания СМИ.

КП.ру пишет, что Петр Чернышев продал свою квартиру в Ялте, чтобы оплатить немалые счета за лечение жены. Речь идет о десятках тысяч долларов.

Говорят, у Заворотнюк появились шансы на выздоровление. Как пишут российские СМИ, она продолжает курс химиотерапии.

Сама актриса впервые за долгое время активизировалась в сети. Семья по-прежнему не комментирует ее здоровье.

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