27.18 / 27.68 29.16 / 29.94
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Ваша Настя": Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

6:40 4 апреля 2020 7
Анастасия Заворотнюк
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Актриса Анастасия Заворотнюк, которую накануне трогательно поздравили с днем рождения дети, муж и многочисленные поклонники, впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.

В частности, ее комментарии появились 3 апреля в личном аккаунте, а также на странице поддержки, который ведут близкие и друзья артистки, заметили в Telegram-канале «НеМалахов».

В коммментариях Анастасия поблагодарила Инну Михайлову, жену певца Стаса Михайлова, выразившую ей слова поддержки. Комментарий был опубликован примерно в девять часов вечера в ответ на слова жены Стаса Михайлова.

«Храни Господь», — написала Инна в группе поддержки актрисы.

«Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», — написала она.

На личной странице актрисы также появились ответы на поздравления от звезд российского шоу-бизнеса. Так, комментарии от ее имени доступны под записями певцов Димы Билана, Дениса Клявера, певицы Зары, юмористки Елены Борщевой и блогерши Лены Лениной. Однако неизвестно, оставляла ли эти ответы сама артистка или ее близкие.

Напомним, что у 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга — эту информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. Родственники и представители Заворотнюк ее состояние не комментируют. В то же время в марте дочь актрисы Анна написала «Все хорошо, мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление», отреагировав таким образом на многочисленные вопросы дочь звезды.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что муж Анастасии Заворотнюк поселился в больнице и кормит супругу целебной крупой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Коронавирус

Не надейтесь на хирургические перчатки: медики рассказали, как лучше защититься от COVID-19

Таиланд, поезд

Зараженный COVID-19 человек специально плюнул перед смертью в лицо незнакомцу на вокзале (страшное видео)

Кошки из Уханя

У кошек из Уханя нашли коронавирус нового типа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер