Шоу-бизнес

"Ваша Настя": Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк, которую накануне трогательно поздравили с днем рождения дети, муж и многочисленные поклонники, впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.

В частности, ее комментарии появились 3 апреля в личном аккаунте, а также на странице поддержки, который ведут близкие и друзья артистки, заметили в Telegram-канале «НеМалахов».

В коммментариях Анастасия поблагодарила Инну Михайлову, жену певца Стаса Михайлова, выразившую ей слова поддержки. Комментарий был опубликован примерно в девять часов вечера в ответ на слова жены Стаса Михайлова.

«Храни Господь», — написала Инна в группе поддержки актрисы.

«Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», — написала она.

На личной странице актрисы также появились ответы на поздравления от звезд российского шоу-бизнеса. Так, комментарии от ее имени доступны под записями певцов Димы Билана, Дениса Клявера, певицы Зары, юмористки Елены Борщевой и блогерши Лены Лениной. Однако неизвестно, оставляла ли эти ответы сама артистка или ее близкие.

Напомним, что у 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга — эту информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. Родственники и представители Заворотнюк ее состояние не комментируют. В то же время в марте дочь актрисы Анна написала «Все хорошо, мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление», отреагировав таким образом на многочисленные вопросы дочь звезды.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что муж Анастасии Заворотнюк поселился в больнице и кормит супругу целебной крупой.

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