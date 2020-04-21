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«Насте очень повезло»: коллега Заворотнюк высказалась о ее лечении
За здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая впервые за долгое время вышла на связь в Instagram и опубликовала фото с мужем, переживают многотысячные поклонники и коллеги. В последнее время появились обнадеживающие новости, якобы звезде сериала «Моя прекрасная няня» стало лучше, она возобновила курс химиотерапии. Рядом с ней дома находятся муж, мама и дети.
Не сомневается в выздоровлении коллеги актриса Ольга Прокофьева, сыгравшая Жанну Аркадьевну. В программе «Судьба человека» артистка озвучила оптимистичный прогноз.
«Я могу сказать только одно. Насте очень повезло. У нее крепкая, большая и очень любящая ее семья, поэтому все будет хорошо», — ответила Прокофьева на реплику ведущего о том, что несколько актеров из «Прекрасной няни» уже ушли из жизни.
Как известно, от онкологии сгорела Любовь Полищук, сыгравшая маму Виктории Прутковской. Будучи тяжело больной, она продолжала сниматься.
Напомним, в августе 2019 года появились тревожные сообщения об онкологии у Анастасии Заворотнюк, якобы у нее диагностировали рак головного мозга. Позже родственники актрисы подтвердили, что она проходит лечение, но диагноз уточнять не стали.
В СМИ периодически появляются противоречивые данные о состоянии Заворотнюк. Пишут, что сейчас она находится в своем загородном доме в кругу семьи, продолжает лечение. Родные трогательно поздравили Настю с днем рождения.
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