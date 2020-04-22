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У 70-летнего Ричарда Гира родился третий ребенок (фото)
70-летний голливудский актер Ричард Гир стал отцом в третий раз. Его 37-летняя жена-испанка Алехандра Сильва родила мальчика. Об этом сообщает издание HOLA! Семейство сейчас отдыхает на своем ранчо недалеко от Нью-Йорка.
Старший сын пары, названный в честь матери Александром, родился в феврале 2018 года. У Гира также есть 20-летний сын Гомер от брака с актрисой Кэри Лоуэлл. А у Алехандры — семилетний сын Альберт от первого мужа — бизнесмена Говинда Фридланда.
Гир и публицистка Сильва поженились в апреле 2018 года. Первой женой Ричарда была американская супермодель Синди Кроуфорд. Они были женаты в период с 1991 по 1995 год. На Кэри Лоуэлл актер женился в 2002 года. Развелись они в 2016-м.
Ранее стало известно, что Джулиан Ассанж стал отцом двух детей, пока скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..