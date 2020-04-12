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Джулиан Ассанж стал отцом двух детей, пока скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне (фото, видео)
Основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж тайно стал отцом двух детей в период, когда скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Об этом заявила мать мальчиков — юрист Ассанжа Стелла Морис (ранее уроженка ЮАР прозывалась Сара Гонсалес Девант, но официально сменила имя).
Как пишет издание Daily Mail, Морис регулярно посещала Джулиана, помогая ему в процессе по делу об экстрадиции в США. Между ними завязался роман. В 2017 году они даже обручились, не сообщая об этом широкой публике. На тот момент Стелла была беременна. Их первенца назвали Габриэлем. Морис привозила малыша к отцу в посольство.
Второй сын Макс родился в феврале 2019 года. По словам Стеллы, Ассанж оба раза наблюдал за родами по видеосвязи.
Крестными детей являются рэпер M.I.A и герцогиня Бофор — бывшая актриса Трейси Уорд.
Джулиан и Стелла уверены, что представители американской разведки пытались украсть образцы ДНК Габриэля с его подгузников, чтобы удостовериться, что он ребенок Ассанжа.
Новость о детях стала полным сюрпризом, как для врагов, так и для большинства друзей Ассанжа. Морис говорит, что решила раскрыть свою тайну, так опасается за здоровье 48-летнего Джулиана: один из заключенных в тюрьме, где он содержится, более коронавирусом. А у Ассанжа и без того серьезные проблемы с легкими. Она умоляет освободить его.
В настоящее время Ассанж содержится в британской тюрьме Белмарш — максимально строгого режима. Он был помещен сюда в апреле прошлого года — после того, как полиция буквально выволокла австралийского журналиста из посольства, где он отсиживался в течение семи лет.
Ассанж и Стелла планируют пожениться в тюрьме, если заключенного откажутся выпустить на волю.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Швеция отказалась от каких-либо претензий к Ассанжу.
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