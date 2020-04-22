Футболист сборной Украины на карантине зарос до неузнаваемости (фото)

Спорт

Футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко, у которого в сентябре прошлого года родилась дочь Мария, на карантине зарос до такой степени, что его супруга в шутку обратилась за помощью.

Во время самоизоляции 23-летний защитник, в активе которого 26 матчей в футболке национальной команды, не только не стригся, но и не брился. Что из этого получилась, показала жена футболиста Анна на своей странице в Instagram.

«Да, оставайся дома», — подписала девушка фото нового образа Николая, заодно обратившись к знакомому парикмахеру с просьбой «вернуть ей мужа».

Отметим, что портал transfermarkt. de оценивает стоимость футболиста «Шахтера» в 4 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Николай Матвиенко сыграл свадьбу в одном из киевских ресторанов.

Фото Getty Images, Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter