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Футболист сборной Украины на карантине зарос до неузнаваемости (фото)
Футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко, у которого в сентябре прошлого года родилась дочь Мария, на карантине зарос до такой степени, что его супруга в шутку обратилась за помощью.
Во время самоизоляции 23-летний защитник, в активе которого 26 матчей в футболке национальной команды, не только не стригся, но и не брился. Что из этого получилась, показала жена футболиста Анна на своей странице в Instagram.
«Да, оставайся дома», — подписала девушка фото нового образа Николая, заодно обратившись к знакомому парикмахеру с просьбой «вернуть ей мужа».
Отметим, что портал transfermarkt. de оценивает стоимость футболиста «Шахтера» в 4 млн евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Николай Матвиенко сыграл свадьбу в одном из киевских ресторанов.
Фото Getty Images, Instagram
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