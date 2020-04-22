Вместо бронежилета: силиконовая грудь спасла жизнь женщине, отразив пулю (фото)

Мир

В канадском городе Торонто женщину спасла от смерти ее силиконовая грудь. К такому выводу пришли врачи, опубликовавшие статью об этом случае в медицинском журнале Plastic Surgery Case Studies. В 30-летнюю женщину, которая шла по улице, попала пуля, выпущенная неизвестным стрелком с близкого расстояния.

Пострадавшая обратилась в больницу. Во время обследования врачи выяснили, что пуля сломала женщине ребро с правой стороны грудной клетки. При этом снаряд вошел в ее левую молочную железу и срикошетил от грудины в правую.

В итоге пуля застряла в правой боковой стенке грудной клетки, не задев жизненно важных органов. Медики говорят, что траекторию пули изменили силиконовые импланты. Если бы не это, выстрел мог бы достичь сердца и стать смертельным.

Поврежденные импланты пришлось удалить вместе с пулей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что телеведущая Лера Кудрявцева удалила импланты из груди, так как один из них лопнул и стал протекать.



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