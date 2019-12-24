Силикон потек: Лера Кудрявцева удалила импланты из груди

Шоу-бизнес

Известная российская телев6едущая Лера Кудрявцева, обладательница пышной силиконовой груди, серьезно напугала поклонников. Она пережила тяжелую операцию и поделилась своим горьким опытом в сети. Леру подвела силиконовая грудь, которую она увеличила 15 лет назад. Обследование показало, что один имплант лопнул и стал протекать, что могло привести к серьезным последствиям. Кудрявцевой пришлось срочно делать операцию.

«Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень», — ошарашила признанием Лера, сопроводив пост фото из больницы, на котором она в специальных утягивающих чулках отходит от наркоза.

На этот пост Кудрявцева решилась, чтобы уберечь многих девушек, желающих увеличить себе формы. Ведь от подобного никто не застрахован.

«На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил — можно танком давить», — пишет Лера. Более подробно обо всем она обещала рассказать позже. Телеведущей предстоит длительная реабилитация.

Напомним, Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе ее на 16 лет. Пара воспитывает годовалую дочь Машу.

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