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Спорт

Экс-наставник «Арсенала» Леонид Кучук возглавил именитый клуб у себя на родине

14:36 22 апреля 2020 45
Леонид Кучук
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший наставник киевского «Арсенала», каменской «Стали» и львовского «Руха» 60-летний Леонид Кучук назначен главным тренером минского «Динамо», сообщает официальный Twitter белорусского клуба. На тренерском мостике специалист, который приступит к работе после отбытия двухнедельного карантина (он вернулся на родину из-за рубежа), сменил отправленного в отставку Сергея Гуренко.

По итогам прошлого сезона минское «Динамо» заняло в чемпионате страны четвертое место. А в нынешнем розыгрыше динамовцы с 6 очками после 5 туров располагаются лишь на 12-й позиции.

Напомним, что в 2012 году Леонида Кучука признали лучшим тренером чемпионата Украины, а последним местом работы белорусского специалиста был лидер первой украинской лиги «Рух», который он покинул в декабре 2019-го. Тренер также известен по работе с молдавским «Шерифом» (13 трофеев), а еще с российскими «Локомотивом», «Кубанью» и «Ростовом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда «Динамо» Анатолий Демьяненко покинул словацкую «Нитру».

Фото ФК «Рух»

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