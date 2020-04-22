Происшествия

Случай в Старожинецком районе Черновицкой области без преувеличения потряс всю страну: от коронавируса умерли 19-летний парень и его 24-летний брат. Их отец, тоже зараженный COVID-19, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При смерти находится и бабушка умерших. В СМИ появилась информация о ее смерти, но официально она пока не подтверждена. Глава сельсовета села Иживцы, где жили умершие братья, рассказал «ФАКТАМ» страшные подробности случившегося. По его словам, в их селе это уже далеко не первая смерть от коронавируса.

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- Ивану было 24 года, Андрею — 19. Их похоронили в одной могиле. Такого в нашем селе еще не было, — рассказывая «ФАКТАМ» о произошедшем, глава сельсовета Анатолий Пицул сам не может сдержать слез. — Несмотря на ситуацию с вирусом и карантином, люди не могли с ними не попрощаться. Поэтому приезжали на кладбище на своих машинах и, не выходя из автомобилей, провожали братьев в последний путь… В селе эту семью любили и уважали. Смерть Ивана и Андрея для всех стала шоком.

— Известно, когда у них появились первые симптомы заболевания?

- Они почувствовали себя плохо примерно две недели назад. Сначала заболели трое братьев: Иван, Андрей и их старший брат — 26-летний Константин. Иван и Константин только вернулись из-за границы. Младший Андрей никуда не ездил, но, очевидно, заразился от них. Как и бабушка с отцом. Они обращались к семейному врачу. Им назначали какое-то лечение, но не госпитализировали, и тестов на коронавирус не делали. У них на тот момент не было каких-либо критичных симптомов. Температура была, но не очень высокая. Было похоже на обычную простуду или ОРВИ. Они лечились дома. Константин в результате выздоровел. А остальные нет. Им становилось хуже. Особенно 24-летнему Ивану. В результате Ивана забрали в больницу. Андрей с отцом и бабушкой в это время еще оставались дома. А Ивана положили в реанимацию. Подключили к аппарату ИВЛ. 19 апреля он умер.

В это время, по словам главы сельсовета, забрали в больницу уже и Андрея с отцом.

- До этого они дома пили таблетки, которые им прописывал семейный врач, — говорит Анатолий Пицул. — В четверг, 16 апреля, я разговаривал по телефону с отцом. Слышал, что ему уже было тяжело дышать. Он просил меня позвонить в больницу и узнать, в каком состоянии Иван… А на следующий день и его, и Андрея уже госпитализировали. Их, как и Ивана, отвезли в районную больницу. Андрюша сначала просто дышал кислородом, но потом и ему понадобился ИВЛ. Получилось, что его привезли в больницу 17 апреля, а в ночь на 21 апреля он умер. Отца отвезли в Черновцы. Сейчас он в реанимации областной больницы.

— В СМИ появилась информация, что бабушка братьев тоже умерла…

- Не могу это подтвердить, потому что сам еще точно не знаю. Ее госпитализировали после того, как она чуть не задохнулась дома. Не знаю, жива ли она сейчас. И, если честно, мне страшно звонить и узнавать. Сейчас, когда звонит телефон, я молюсь, чтобы мне не сообщили об очередной смерти…

Ребята, которые разговаривали с Андреем на Пасху (тогда он еще мог говорить), вспоминали, что он был полон надежд и планов. Говорил, что хочет круассанов. Рассказывал о работе, о том, что будет делать, когда его выпишут… Все трое братьев в этой семье были очень трудолюбивыми. Много работали, в свои годы уже построили себе дома. Там вся семья такая — очень вежливые, порядочные, верующие люди.

Получилось, что из всех членов семьи не заболела только мама. Хотя она перенесла онкологическое заболевание, и говорят, что люди с такими диагнозами в зоне риска. Но у нее нет никаких симптомов.

Братьев похоронили в одной могиле. Фото molbuk.ua

— Это первые случаи смерти от коронавируса в вашем селе?

- К сожалению, нет. Первой умерла пожилая женщина, у которой подтвердился COVID-19. А потом было много умерших, у которых до сих пор нет подтвержденного диагноза. Но все симптомы указывали на коронавирус. Даже в случае с Иваном и Андреем до сих пор нет официального подтверждения, что это COVID-19. Пока все говорят, что это «подозрение на коронавирус». Но при этом все (в том числе и врачи) понимают, что это коронавирус. А буквально сегодня в соседнем селе Чудей умер от коронавируса 44-летний мужчина. У него остались жена и четверо детей. Люди массово заражаются, умирают независимо от возраста… Пока что всех везут в районную больницу, но там всего три аппарата ИВЛ. Один аппарат купила наша община. Люди просят купить еще один в нашу амбулаторию. Готовы скидываться деньгами. Но у нас нет специалистов, которые умели бы работать с таким аппаратом. А большая часть наших врачей уже тоже заражены…

Мы не знаем, выживет ли отец Ивана и Андрея. Старший брат в одиночку занимался похоронами, сам привозил гробы со своими братьями… Мне не верится, что все это на самом деле происходит. Похоже на какой-то страшный сон, который не заканчивается. Когда весь этот ужас творился в Китае, нам казалось, что это очень далеко и точно нас не коснется. Когда он добрался до Италии, мы успокаивали себя тем, что там много стариков — поэтому, мол, и такая высокая смертность. Когда в нашем селе от коронавируса умерла первая женщина, многие подумали: «Ну она же пожилая, 75 лет. Наверняка, были хронические болезни». Наверное, человеку свойственно так себя утешать… И вот умирают братья. Молодые, полные сил, без каких-либо хронических заболеваний. И ты понимаешь, что это может случиться с каждым…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Черновицкая область лидирует по количеству заболевших коронавирусом в Украине. На данный момент известно о 1053 заболевших. С актуальной статистикой заболеваемости и смертности по областям можно ознакомиться здесь.

Также «ФАКТЫ» сообщали о других случаях, когда от COVID-19 умирали молодые. Несколько недель назад в Киеве умер 35-летний пациент, зараженный коронавирусом. Еще «ФАКТЫ» рассказывали подробности смерти 33-летней женщины в Черновицкой области, которая заразилась коронавирусом от вернувшегося из Италии мужа.

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