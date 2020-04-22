Деньги

Стало известно, будут ли учитывать "карантинную тысячу" при назначении субсидий

Кабинет министров Украины поддержал выделение отдельным категориям населения тысячи гривен единоразовой денежной помощи.

Как передает УНИАН, в проекте постановления, вынесенного на заседание Кабмина, также предлагалось, чтобы эта тысяча гривен не бралась в расчет при назначении украинцам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такое решение было принято.

Напомним, что помощь планируют выплатить, в частности, гражданам, получающим государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», выплаты единоразового пособия во время карантина стали возможными после принятия Верховной Радой изменений в госбюджет на 2020 год.

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