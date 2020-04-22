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Голая Вера Брежнева взбудоражила сеть (фото)
Популярная певица Вера Брежнева, поделившаяся ранее советами с женщинами, как не выгореть и оставаться в гармонии с собой, взбудоражила сеть пикантными фото. Звезда на карантине устроила домашнюю web-фотосессию, продемонстрировав свою роскошную фигуру в разных ракурсах.
38-летняя Брежнева позирует в белой блузке, а также в боди бежевого цвета, которое сливается с телом. Создается обманчивое впечатление, будто Вера действительно голая.
«Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше?», — игриво спросила Вера.
Поклонники артистки взорвались комплиментами, восхищаясь стройной фигурой Веры, называют ее богиней.
«До чего ты красива!», «Ты роскошная», «Ах Вера, с каждым днем вы становитесь все краше и краше. Вы изюминка шоу-биза!», — пишут в комментариях.
Есть среди подписчиков и морализаторы, называющие Веру бесстыдницей.
Ранее домашней романтичной web-фотосессией порадовали поклонников Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом.
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