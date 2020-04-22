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Шоу-бизнес

Голая Вера Брежнева взбудоражила сеть (фото)

21:16 22 апреля 2020 176
Вера Брежнева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Популярная певица Вера Брежнева, поделившаяся ранее советами с женщинами, как не выгореть и оставаться в гармонии с собой, взбудоражила сеть пикантными фото. Звезда на карантине устроила домашнюю web-фотосессию, продемонстрировав свою роскошную фигуру в разных ракурсах.

38-летняя Брежнева позирует в белой блузке, а также в боди бежевого цвета, которое сливается с телом. Создается обманчивое впечатление, будто Вера действительно голая.

«Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше?», — игриво спросила Вера.

Поклонники артистки взорвались комплиментами, восхищаясь стройной фигурой Веры, называют ее богиней.

«До чего ты красива!», «Ты роскошная», «Ах Вера, с каждым днем вы становитесь все краше и краше. Вы изюминка шоу-биза!», — пишут в комментариях.

Есть среди подписчиков и морализаторы, называющие Веру бесстыдницей.

Ранее домашней романтичной web-фотосессией порадовали поклонников Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом.

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