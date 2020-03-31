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Надя Дорофеева и Дантес умилили сеть романтичной фотосессией
Известные исполнители Надя Дорофеева и Владимир Дантес, рассказавший ранее, чем раздражает его жена, на карантине устроили романтичную домашнюю фотосессию. Они снимали себя на web камеру в спальне, на кухне, на лестнице, показавшись такими, какими есть в жизни — без грима и в домашней одежде. Романтичными кадрами звездные супруги поделились в Instagram.
«Творчество + карантин = любовь. Самая настоящая и честная фотосессия через web камеру!», — написала Надя под фото.
Певица говорит, что на карантине не скучают, а используют время с пользой. Уже третью неделю они не выходят из дома, заказывают продукты онлайн. В условиях вынужденной изоляции у пары появились свои семейные привычки и традиции.
«Особенно мы стали активно готовить и много есть. Много!!! Часто! Активно!», — шутит Дорофеева.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Настя Каменских на карантине проводит для поклонников тренировки онлайн. Она записала ролик о карантине, в котором призывает всех сидеть дома.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...