Надя Дорофеева и Дантес умилили сеть романтичной фотосессией

Шоу-бизнес

Известные исполнители Надя Дорофеева и Владимир Дантес, рассказавший ранее, чем раздражает его жена, на карантине устроили романтичную домашнюю фотосессию. Они снимали себя на web камеру в спальне, на кухне, на лестнице, показавшись такими, какими есть в жизни — без грима и в домашней одежде. Романтичными кадрами звездные супруги поделились в Instagram.

«Творчество + карантин = любовь. Самая настоящая и честная фотосессия через web камеру!», — написала Надя под фото.

Певица говорит, что на карантине не скучают, а используют время с пользой. Уже третью неделю они не выходят из дома, заказывают продукты онлайн. В условиях вынужденной изоляции у пары появились свои семейные привычки и традиции.

«Особенно мы стали активно готовить и много есть. Много!!! Часто! Активно!», — шутит Дорофеева.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Настя Каменских на карантине проводит для поклонников тренировки онлайн. Она записала ролик о карантине, в котором призывает всех сидеть дома.

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