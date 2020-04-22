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Украина заблокировала в ООН резолюцию, предполагавшую смягчение антироссийских санкций
Россия вновь попыталась утвердить в Генассамблее ООН резолюции, предусматривающие ослабление санкций под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.
Как сообщали в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, 22 апреля РФ вынесла на утверждение документ с манипулятивной сутью.
«Украина не могла поддержать такую резолюцию. Она прервала так называемую „процедуру умолчания“ и заблокировала эту инициативу. Как и несколько недель назад, Украина стала двигателем группы стран, которые препятствуют российском манипуляциям в ООН. Это наша последовательная политика», — заявил Кулеба.
Глава украинского МИД отметил, что две эффективных резолюции о противодействии COVID-19 уже одобрены Генассамблеей ООН — их соавтором стала также Украина.
«Общая цель — это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию», — подчеркнул Кулеба.
Ранее сообщалось, что Кремль пытается давить на участников Нормандского формата.
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