- 19:34 Умерла автор хитов Валентины Толкуновой и «Ласкового мая»
- 19:33 Сдавали людей в аренду: на Херсонщине разоблачили рабовладельцев
- 19:27 Прокуратура завела уголовное дело из-за сцен насилия над детьми в скандальном фильме «ДАУ»
- 19:20 «Бьет по попе»: Усик назвал неожиданную причину появления коронавируса
- 19:05 Умерла монахиня Головчинецкого монастыря, в котором произошла вспышка COVID-19
- 18:49 Надежда Бабкина сделала первый телефонный звонок из больницы
- 18:43 Украина заблокировала в ООН резолюцию, предполагавшую смягчение антироссийских санкций
- 18:42 "Изгнание" ромов из Прикарпатья: на скандал отреагировали правозащитники, МВД и дипломаты
- 18:14 До осени школьники за парты уже не вернутся: что решили в Минобразования
- 18:10 Экс-министр Уманский стал советником Ермака: чем он будет заниматься
- 18:01 Причастен ли Билл Гейтс к созданию коронавируса и что об этом написала New York Times
- 17:44 В Украине «запустили» цифровые гражданские паспорта: как их можно использовать
Прокуратура завела уголовное дело из-за сцен насилия над детьми в скандальном фильме «ДАУ»
Прокуратура Харьковской области зарегистрировала уголовные производства по фактам пыток и пропаганды культа насилия во время съемок фильма «ДАУ».
Офис генерального прокурора сообщает, что в результате анализа данных из интернета правоохранители выявили факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей при съемках фильма «ДАУ.Дегенерация». которые проходили в Харькове.
По данным правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание. Кроме того, фильм может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации.
Кадр из фильма «ДАУ»:
«По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадрах — дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, не требующие подтверждения. Вероятность этих фактов, а также то, кто разрешил использование детей должна расследовать полиция, к которой я уже обратился с соответствующим запросом», написал в своем Facebook уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба.
«В сцене с младенцами тяжелые чувства героев-младенцев передавались через настоящие чувства «актеров-младенцев». Которые не могли долго смотреть в камеру и «дать знак оператору, не могут больше сниматься», — написала на своей странице Facebook Елена Самойленко, изучающая детскую нейропсихологию. Она также приводит кадры из фильма.
Ранее сообщалось, что в одесском приюте воспитательница издевалась над детьми.
Фото: EPA-EFE
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?