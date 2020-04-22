Прокуратура завела уголовное дело из-за сцен насилия над детьми в скандальном фильме «ДАУ»

Общество и люди

Прокуратура Харьковской области зарегистрировала уголовные производства по фактам пыток и пропаганды культа насилия во время съемок фильма «ДАУ».

Офис генерального прокурора сообщает, что в результате анализа данных из интернета правоохранители выявили факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей при съемках фильма «ДАУ.Дегенерация». которые проходили в Харькове.

По данным правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание. Кроме того, фильм может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации.

Кадр из фильма «ДАУ»:

«По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадрах — дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, не требующие подтверждения. Вероятность этих фактов, а также то, кто разрешил использование детей должна расследовать полиция, к которой я уже обратился с соответствующим запросом», написал в своем Facebook уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба.

«В сцене с младенцами тяжелые чувства героев-младенцев передавались через настоящие чувства «актеров-младенцев». Которые не могли долго смотреть в камеру и «дать знак оператору, не могут больше сниматься», — написала на своей странице Facebook Елена Самойленко, изучающая детскую нейропсихологию. Она также приводит кадры из фильма.

Ранее сообщалось, что в одесском приюте воспитательница издевалась над детьми.

Фото: EPA-EFE

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