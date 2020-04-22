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Сдавали людей в аренду: на Херсонщине разоблачили рабовладельцев (фото)

19:33 22 апреля 2020 6
Сдавали людей в аренду: на Херсонщине разоблачили рабовладельцев (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Херсонской области разоблачили преступную группу лиц, которые занимались трудовой эксплуатацией более 20 людей в Новотроицком районе. Ранее в Мелитополе директор интерната продавал своих воспитанников в трудовое рабство сторонним лицам, которые привлекали подростков к тяжелой работе.

Организаторы незаконного «бизнеса» — трое мужчин в возрасте от 32 до 51 лет — заставляли работать на себя людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и не имеющих постоянного места жительства. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

В частности, людей заставляли безвозмездно работать на складах, постоянно наказывая за любые прегрешения — в частности, оставляли без еды.

Во время проведенной правоохранителями спецоперации из трудового рабства освободили пятерых граждан, среди которых была и женщина.

Освобожденные "рабы"

В настоящее время пострадавшие помещены в реабилитационный центр, а «рабовладельцам» сообщено о подозрении по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса («Торговля людьми»).

В случае доказанности вины в суде злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали историю бойца АТО, который попал в России в трудовое рабство.

Фото Управления Национальной полиции в Херсонской области

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