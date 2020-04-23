27.05 / 27.39 29.07 / 29.64
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Смена имиджа: Кончита Вурст снялась в маске и с обнаженным волосатым торсом (фото)

8:27 23 апреля 2020 261
Кончита Вурст
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Австрийский певец Томас Нойвирт, известный под сценическим именем Кончита Вурст, выложил у себя в Instargam ряд снимков, где он, отказавшись от образа «Бородатой женщины», предстает в роли крутого мачо — с обнаженным, накачанным и волосатым торсом. На фото 31-летний Том позирует в масках разного дизайна. «Берегите себя и помогайте другим, нося маски», — написал он.

В 2014 году под именем Кончиты Вурст певец стал победителем песенного конкурса «Евровидение». Образ «Женщины с бородой» он создал в 2011 году, стремясь привлечь внимание публики к вопросам толерантности. В 2017 году Томас заявил, что хочет «убить» Кончиту и создать новую личность — на этот раз уже мужского пола. Однако окончательно распрощаться с полюбившимся персонажем он все же не смог. В 2019 году Нойвирт рассказал, что теперь будут одновременно существовать женственная Кончита, а также Вурст, который будет выглядеть как мужчина и вести себя брутально.

В Instagram Томас теперь чередует снимки Кончиты и Вурста.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Слава из «Неангелов» взбудоражила поклонников фото с Кончитой Вурст.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Агрессивный Путин

Путин готов к новой атаке на Украину: назван опасный период

Маргирита Симоньян

Кремлевская пропагандистка Симоньян замахнулась на Одессу: ей резко ответили

Это точно не тюремная камера? В сети обсуждают видео из инфекционки в России

Это точно не тюремная камера? В сети обсуждают видео из инфекционки в России

Ширли Найт

Умерла звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер