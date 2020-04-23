Смена имиджа: Кончита Вурст снялась в маске и с обнаженным волосатым торсом (фото)

Шоу-бизнес

Австрийский певец Томас Нойвирт, известный под сценическим именем Кончита Вурст, выложил у себя в Instargam ряд снимков, где он, отказавшись от образа «Бородатой женщины», предстает в роли крутого мачо — с обнаженным, накачанным и волосатым торсом. На фото 31-летний Том позирует в масках разного дизайна. «Берегите себя и помогайте другим, нося маски», — написал он.

В 2014 году под именем Кончиты Вурст певец стал победителем песенного конкурса «Евровидение». Образ «Женщины с бородой» он создал в 2011 году, стремясь привлечь внимание публики к вопросам толерантности. В 2017 году Томас заявил, что хочет «убить» Кончиту и создать новую личность — на этот раз уже мужского пола. Однако окончательно распрощаться с полюбившимся персонажем он все же не смог. В 2019 году Нойвирт рассказал, что теперь будут одновременно существовать женственная Кончита, а также Вурст, который будет выглядеть как мужчина и вести себя брутально.

В Instagram Томас теперь чередует снимки Кончиты и Вурста.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Слава из «Неангелов» взбудоражила поклонников фото с Кончитой Вурст.



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