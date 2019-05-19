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"Моя любовь": Слава из "Неангелов" взбудоражила поклонников фото с Кончитой Вурст
Участница популярной украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская взбудоражила сеть, опубликовав фото с победителем «Евровидения-2014» Томасом Нойвиртом (более известен под сценическим персонажем Кончита Вурст). Напомним, Игорь Кондратюк неожиданно раскритиковал выступления финалистов «Евровидения-2019».
Слава Каминская и Томас Нойвирт
«Моя любовь», — подписала фото певица на иврите.
В комментариях к фото одни пользователи возмущены снимком, а другие признаются, что последняя песня от Нойвирта им очень понравилась.
«Последняя его песня — это Супер», — написал пользователь batterfly888
«Слава, вы планируете с ним дуэтом спеть?», — поинтересовался dimka_sky88.
«Да, и детям надо дать послушать один раз и посмотреть, а потом они переоденутся как у Меган Фокс и Шарлиз Терон, и заживем все счастливо!, — спрогнозировала nastenka_nastuxa.
Напомним, «НеАнгел» Вика показала, как добиться стального пресса, а Слава похудела благодаря голоданию.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.