Шоу-бизнес

"Моя любовь": Слава из "Неангелов" взбудоражила поклонников фото с Кончитой Вурст

Участница популярной украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская взбудоражила сеть, опубликовав фото с победителем «Евровидения-2014» Томасом Нойвиртом (более известен под сценическим персонажем Кончита Вурст). Напомним, Игорь Кондратюк неожиданно раскритиковал выступления финалистов «Евровидения-2019».

Слава Каминская и Томас Нойвирт

«Моя любовь», — подписала фото певица на иврите.

В комментариях к фото одни пользователи возмущены снимком, а другие признаются, что последняя песня от Нойвирта им очень понравилась.

«Последняя его песня — это Супер», — написал пользователь batterfly888

«Слава, вы планируете с ним дуэтом спеть?», — поинтересовался dimka_sky88.

«Да, и детям надо дать послушать один раз и посмотреть, а потом они переоденутся как у Меган Фокс и Шарлиз Терон, и заживем все счастливо!, — спрогнозировала nastenka_nastuxa.

Напомним, «НеАнгел» Вика показала, как добиться стального пресса, а Слава похудела благодаря голоданию.

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