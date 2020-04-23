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Парень во время видеочата полез на чердак, услышав там «странные шаги»: результат поверг друзей в шок (фото)
Проживающий в Лондоне режиссер Роб Сэвидж созвал своих друзей на видеочат в Zoom, объяснив им, что слышит «странные звуки и шаги» у себя на чердаке. И что он хочет, заручившись моральной поддержкой приятелей, проверить, что там такое происходит.
Нервно посмеивающиеся друзья, предполагающие, что там может быть крыса, наблюдают, как Роб с камерой поднимается по лестнице и залезает на чердак. Внезапно в кадре появляется зловещий окровавленный ребенок-зомби. Приятели режиссера кричат от страха. А Сэвидж падает с лестницы и лежит на полу неподвижно. Это вызвало шок у наблюдателей. Многие из них искренне обеспокоены состоянием Роба. Но до одного смысл произошедшего доходит раньше, чем до других: «Невероятно, как ты это сделал?», — говорит он с улыбкой.
Оказалось, что кинематографист Роб таким образом решил пошутить. Он профессионально скомпоновал снятое дома видео с кадрами из испанского фильма ужасов 2007 года «Репортаж».
Пользователи сети также, как и приятели Роба, были впечатлены. «Черт возьми! Я ждал этого, но все равно закричал», — написал один из них.
Сэвидж признался, что как раз работал над собственным фильмом ужасов, но съемки пришлось приостановить из-за карантина. А ему надо было куда-то девать свой творческий запал. Он рассказал, что прежде, чем разыграть друзей, потренировался на своей девушке Кейт. «У нее едва не случился сердечный приступ! Она уже собиралась звонить в полицию — так что мне пришлось срочно вскочить и остановить ее», — рассказал режиссер изданию Unilad.
Ive been hearing strange noises from my attic, so I called a few friends and went to investigate pic.twitter.com/CxmJAf44ob— Rob Savage (@DirRobSavage) April 21, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что парень выложил видео своего танца и напугал пользователей сети зловещей фигурой на заднем плане.
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