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Стиль жизни

Эксперт по языку жестов рассказал об истинных отношениях между Меланией и Иванкой Трамп (фото)

9:55 16 апреля 2020 37
Иванка, Мелания и Дональд Трамп
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Эксперт по языку жестов Джуди Джеймс проанализировала поведение Мелании и Иванки Трамп и рассказала изданию Daily Express о том, каковы на самом деле отношения между женой и старшей дочерью президента США Дональда Трампа. Хотя кто-то считает, что 38-летняя падчерица может недолюбливать 49-летнюю третью супругу своего отца, Джеймс уверена, что на самом деле Иванка восхищается бывшей моделью Меланией. И подражает ей.

«Язык жестов Мелании больше подходит для красной ковровой дорожки, чем для Белого дома. Она считает себя не просто красивым приложением к мужу, а чем-то большим», — говорит Джуди. Такую гламурную позицию копирует Иванка Трамп. Она также часто принимает позы кинозвезд — к примеру, уперев руку в бок и выставив вперед полусогнутую ногу. Мелания и Иванка иногда выглядят, как зеркальные отражения друг друга. «Она копирует „фирменную позу королевы красоты“ своей мачехи, что предполагает подсознательное восхищение ею», — говорит Джуди. Это предполагает, что между двумя женщинами сложились хорошие отношения.

В 2017 году пресс-секретарь Мелании Трамп заявлял, что Иванка и миссис Трамп всегда были близки — и таковыми остаются.

Между тем другой эксперт, Трэйси Браун, ранее говорила, что Трампу гораздо больше нравится его дочь, чем жена. На совместных фото он чаще всего обнимает Иванку. И вообще уделяет ей гораздо больше внимания.

А инсайдер говорит, что после того, как Трамп занял пост президента страны, отношения между Меланией и Иванкой, ставшей советником отца, стали более напряженными. «Они относятся друг к другу тепло, но не близки», — сообщает инсайдер.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что всплыли фото, на которых Мелания Трамп страстно целует пожарного.

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