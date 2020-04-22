Украина

Google ярким дудлом напомнил о юбилейном Дне Земли: что это за праздник и как его отмечать

22 апреля мировое сообщество отмечает День Земли. Особый день появился в календаре, чтобы ежегодно напоминать человечеству о важности сохранения природных богатств планеты, поддержания устойчивого климата и биоразнообразия.

День Земли был придуман в 1970 году. Ежегодно на уровне ООН к этой дате организовываются природохранные программы, просветительские акции. К юбилею праздника Google порадовал ярким дудлом и увлекательной игрой с цветами и пчелами. На примере медоносной пчелы раскрывается как один вид фауны способен кардинально менять нашу планету.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по случаю Международного дня Земли, предложил ненадолго отвлечься от обсуждения COVID-19. Пока умы человечества заняты пандемией коронавируса, никуда не делась еще одна серьезная проблема — экологический кризис. Биоразнообразие сокращается, а климатические изменения приблизились к точке невозврата.

В ООН предложили странам синхронизировать план выхода из карантина с важными шагами по спасению планеты. Например, предлагается создавать новые рабочие места, развивая «зеленый» сектор экономики, и в него же направлять государственные инвестиции. Также предлагается отказаться от субсидирования добычи традиционных видов топлива.

Напомним, ранее экологи подсчитали, что человечество уже израсходовало условный запас возобновляемых природных ресурсов, и с 29 июля 2019-го живет в «экологический кредит». Отмечается, что из-за увеличения населения планеты и постоянно растущих потребностей человечества природные ресурсы исчерпываются быстрее, чем Земля успевает их восстановить.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter