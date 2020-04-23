Происшествия

Напали на кассира и забрали все деньги: в Одессе бандиты в масках ограбили обменник

В ночь на четверг, 23 апреля, в Приморском районе Одессы трое злоумышленников напали на кассира в пункте обмена валют. Разбойное нападение на обменный пункт сети «Финод», расположенный по улице Черняховского, неподалеку от 5-й станции Фонтанской дороги, произошло около 02:00. (Напомним, недавно злоумышленники обчистили обменник в Полтаве.)

Согласно имеющейся информации, в помещение обменника ворвались трое неизвестных в масках и темной одежде. Связав женщину-кассира, взломали кассовый аппарат и забрали крупную сумму наличных.

По предварительным данным, неизвестные вынесли 200 тыс. гривен, более 2,2 тыс. долларов и более 400 евро. Как сообщили в полиции, кассир физически не пострадала.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях в Николаеве трое злоумышленников в масках, угрожая оружием, отобрали у гражданина сумку с почти двумя миллионами гривен, когда тот вышел из отделения банка.

А под Киевом недавно задержали банду похитителей банковских терминалов. Преступная группировка успела совершить пять ограблений.

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