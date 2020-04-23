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Что обещают звезды: гороскоп на 25 апреля для всех знаков зодиака
Суббота, 25 апреля, — хороший день для дел, которые не требуют особой концентрации внимания.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
В этот день запрещаются знакомства в социальных сетях, покупки на незнакомых порталах и критика в адрес коллег по работе.
Телец
Удача возможна во всем, что связано с финансами и покупками.
Близнецы
День плохо подходит для начала диет, для борьбы с вредным пристрастием и для прочих ограничений.
Рак
Интуиция в этот день у вас будет потрясающая. Именно с ее помощью получится реализовать все планы.
Лев
Стоит гнать прочь дурные мысли и плохие предчувствия, пока они не задурманили ваш разум и не сбили с пути истинного
Дева
Можно положиться на близкого человека, он не обманет вас и не подведет.
Весы
Весы имеют все шансы найти новых друзей или внести гармонию в любовные отношения.
Скорпион
Стоит прислушиваться к своему организму, чтобы не пропустить начало заболевания.
Стрелец
Ваш жизненный потенциал будет немного снижен, поэтому стоит избегать любых физических нагрузок.
Козерог
Есть шанс заключить хорошую сделку, но для этого вам придется положиться только на интуицию.
Водолей
Этот день удачно подходит для решения домашних задач. Вспомните о своих родственниках, которые нуждаются в помощи.
Рыбы
Вы можете попасть в зависимость от других людей или слишком доверчиво отнестись к их мнению.
Хорошего вам дня!
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!