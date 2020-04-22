Властвовать всегда и везде: названы знаки зодиака, которые не умеют дружить

Стиль жизни

Всем нам хочется иметь верного и надежного друга на всю жизнь. Но, увы, случается это редко, и тем ценнее люди, которые смогли вместе пройти «огонь, воду и медные трубы». Астрологи говорят, что умение или неумение дружить заложено в характере и свойственно определенным знакам зодиака. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный астролог Людмила Булгакова назвала тех, кто не способен на долгую и преданную дружбу. Напомним, ранее она рассказывала, какие знаки зодиака заслужили славу самых умных.

— Условным «царем» среди знаков, с которыми сложно дружить, можно назвать Льва, — рассказала Людмила. — В силу своего своевольного и даже жестокого характера людям-Львам не присуща жалось, они часто не способны понять другого человека. Представители этого знака хотят властвовать всегда и везде. Именно их точка зрения должна оставаться правильной и не подлежать сомнению. С человеком, который придерживается подобных взглядов, практически невозможна крепкая дружба.

— Это касается мужчин и женщин-Львов в равной степени?

— Скорее, больше относится к женщинам. Мужчины-Львы, как настоящие охотники, если уж поймали в свои «сети» человека, которому могут доверять, то как минимум постараются сделать его жизнь комфортной. А вот о женщинах этого не скажешь. Львицы не переносят никакой конкуренции, считают, что лишь их мнение является единственно верным, а переживания — самые важные в этот момент. Это, согласитесь, совершенно не вяжется с понятием дружбы.

— Кто столь же категоричен, как Лев?

— Сравниться с этим знаком не может никто. Но вот в упрямстве легко могут посоперничать Тельцы. Да-да, именно представители этого, казалось бы, надежного знака редко оказываются хорошими и верными друзьями. Тельцы живут, прежде всего, для себя и своих удовольствий. Они могут внешне проявлять заботу и сострадание к другому, но лишь ровно до того момента, пока это не станет приносить какие-то неудобства ему самому. Скажем, если вы нуждаетесь в поддержке Тельца и рассказываете ему о своей проблеме, то максимум на что можете рассчитывать — сочувственный взгляд или «ох» в ответ. Никто не станет вместе с вами искать выход из сложной ситуации, тем более давать совет — это просто не входит в планы Тельцов, которые способны решать лишь свои проблемы.

— Кого еще не особо волнуют сложные ситуации друга?

— Не нуждаются в искренней дружбе Девы. Они для этого слишком самовлюбленные. Нет, до какого-то момента, вы можете прекрасно ладить с Девами и даже доверять им свои сокровенные тайны. Но, не дай Бог вам их в чем-то разочаровать! Это может быть любая мелочь: Деве не понравится цвет вашего платья, прическа или то, как вы поздоровались. Как самые большие перфекционисты среди знаков зодиака, Девы не простят вам такую оплошность. Поскольку сами они — просто эталон во всем, то и рядом с ними должны находиться такие же люди. Поэтому не стоит ждать от Дев снисходительности, за любую оплошность вас могут вычеркнуть из списка друзей и, что самое неприятное, сообщить об этом всем окружающим.

— Значит, тайн им лучше не доверять! На кого еще не стоит полагаться?

— На Козерогов. Для представителей этого знака на первом месте стоит карьера, и они готовы на все, чтобы взбираться по этой лестнице все выше и выше. Поэтому, как бы долго не длилась ваша дружба, если в один момент вы окажетесь на пути у Козерога, спасения не будет. Казалось бы, еще вчера вы мило разговаривали за чашкой кофе и строили планы на выходные, а сегодня вашего друга как подменили — он даже не отвечает на звонки. Козероги очень быстро реагируют на ситуацию, при которой им может быть нанесен вред и легко жертвуют дружескими отношениями. Поэтому в любом коллективе стоит быть очень внимательным к Козерогам и стараться не пускать их в ваш близкий круг общения. Впрочем, как и представителей знака Скорпиона.

— А чем же они снискали себе дурную славу?

— Скорпионы злопамятны и это часто мешает раскрыть им свои истинные чувства, да и самим быть готовыми принять проблемы другого. Кстати, как и в случае со Львами, это в большей степени касается представительниц женского пола. Мужчины-Скорпионы слишком прямолинейны для того, чтобы вести «подковерные» игры. Если они дружат с человеком, то принимают его таким, какой он есть. А вот женщины-Скорпионы — другие. Им ничего не стоит улыбаться в лицо, а за спиной распускать сплетни. Конфликтный характер не дает возможности сохранять добрые дружеские отношения на долгое время и уж тем более на всю жизнь! Женщины-Скорпионы сосредоточены только на собственных проблемах, считая себя уникальными и самыми лучшими. И всякий раз, когда это оказывается не так, способны жестко ответить обидчику. Тут уж будет совершенно не важно, что вас связывала долгая дружба.

— Но ведь бывают и исключения?!

— Конечно, все эти характеристики достаточно условны и многое зависит от характера человека, его личного гороскопа. Звезды говорят лишь о чертах, которые присущи тому или иному представителю знака, мы лишь можем прислушаться к этим знаниям и сделать выводы, основанные на нашей собственной истории.

Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала о знаках зодиака, которые чаще других поддаются панике, а также о самых высокомерных знаках зодиака.

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