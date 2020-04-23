26.96 / 27.30 28.93 / 29.52
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Призер Олимпиады выполнил сложнейший акробатический трюк и едва не сошел с ума от радости (видео)

13:09 23 апреля 2020 171
Нил Уилсон
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-2016 британец Нил Уилсон наглядно продемонстрировал, что сложнейшие акробатические трюки можно отрабатывать, не выходя из дома во время карантина.

Спортсмен выполнил сальто назад, при этом пролетев сквозь обруч, брошенный его отцом. «Думаю, мой креатив начинает превращаться в глупость. Я бы мог объявить новый челлендж, но не пробуйте повторить это. Меня до сих трусит от полученного адреналина», — написал Уилсон на своей странице в Instagram.

Добавим, что кроме бронзовой олимпийский медали, ставшей первой в истории Игр для британских гимнастов, на счету Нила также «золото» чемпионата Европы 2016 года и «серебро» мирового первенства 2015 года в командных выступлениях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь «Динамо» Денис Бойко показал чудеса акробатики, отжавшись от пола с женой на спине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Надежда Бабкина

Водитель Надежды Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

Пыталась покончить с собой в прямом эфире: киевские копы спасли девушку от суицида (видео)

Пыталась покончить с собой в прямом эфире: киевские копы спасли девушку от суицида (видео)

Алексей Петров

Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА: кто такой Алексей Петров

Нил Уилсон

Призер Олимпиады выполнил сложнейший акробатический трюк и едва не сошел с ума от радости (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер