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Призер Олимпиады выполнил сложнейший акробатический трюк и едва не сошел с ума от радости (видео)
Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-2016 британец Нил Уилсон наглядно продемонстрировал, что сложнейшие акробатические трюки можно отрабатывать, не выходя из дома во время карантина.
Спортсмен выполнил сальто назад, при этом пролетев сквозь обруч, брошенный его отцом. «Думаю, мой креатив начинает превращаться в глупость. Я бы мог объявить новый челлендж, но не пробуйте повторить это. Меня до сих трусит от полученного адреналина», — написал Уилсон на своей странице в Instagram.
Добавим, что кроме бронзовой олимпийский медали, ставшей первой в истории Игр для британских гимнастов, на счету Нила также «золото» чемпионата Европы 2016 года и «серебро» мирового первенства 2015 года в командных выступлениях.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь «Динамо» Денис Бойко показал чудеса акробатики, отжавшись от пола с женой на спине.
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