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Общество и люди

В Одессе медики будут ездить бесплатно в городском транспорте

13:13 23 апреля 2020 36
Троллейбус
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе медики опорных больниц, в которых есть пациенты с признаками коронавирусной инфекции, будут ездить бесплатно в городском электротранспорте. Такое решение принято 23 апреля на внеочередном заседании исполкома горсовета.

Бесплатным проездом в общественном горэлектротранспорте, работающем в режиме спецперевозок, смогут воспользоваться сотрудники городской клинической инфекционной больницы, а также ГКБ №№ 1, 5, 3, 10 и 11, роддома № 2 и работники городского центра неотложной медицинской помощи, сообщил директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

Также это положение распространено на сотрудников лаборатории Украинского противочумного НИИ имени И. И. Мечникова, который делает анализы пациентам на COVID-19. «Уже подготовлено 5 тысяч специальных проездных билетов», — сказал Жеман.

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, на 09:00 четверга, 23 апреля, в Одесской области лабораторно подтверждены 167 случаев COVID-19. Из них 50 человек — жители Одессы.

В то же время данные Минздрава Украины несколько отличаются — 161 случай. Также в Минздраве подчеркнули, что в Украине зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19, пояснив причину. В целом по Украине на 09:30 23 апреля подтверждены 7170 случаев COVID-19.

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