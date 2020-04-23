Стиль жизни

Хороший день: гороскоп на 28 апреля для всех знаков зодиака

Вторник, 28 апреля, — хороший день для деловой активности.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 апреля для всех знаков зодиака.

Овен

Не стоит гулять по магазинам, трата денег может оказаться бессмысленной.

Телец

Разговор со старыми приятелями может посеять в вашей душе разброд и сомнения.

Близнецы

Тем, кто ищет любовь, не стоит смешивать карьеру и личную жизнь.

Рак

Со стороны здоровья могут быть проблемы с горлом, кишечником и сердечно-сосудистой системой

Лев

Это прекрасный день для развития любовных и дружеских отношений, для участия в необычных мероприятиях.

Дева

Денежные траты будут весомыми, но зато Дева приобретет то, о чем давно мечтала.

Весы

Избегайте семейных раздоров, они могут иметь самые серьезные последствия.

Скорпион

У Скорпионов увеличится количество работы. В семейной жизни можно ожидать позитивных перемен.

Стрелец

Стоит быть осмотрительным, выбирая новых друзей и товарищей. Среди них могут оказаться корыстные особы

Козерог

Возможны крупные выигрыши, выплаты пособий или неожиданный прилив средств.

Водолей

Успешно пройдут консультации юриста, посещение клиники и укрепляющие здоровье процедуры.

Рыбы

Не исключены авантюры и обманы, поэтому держите кошелек при себе. У вас может появиться новое захватывающее любовное увлечение.

Хорошего вам дня!

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