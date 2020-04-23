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Хороший день: гороскоп на 28 апреля для всех знаков зодиака
Вторник, 28 апреля, — хороший день для деловой активности.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
Не стоит гулять по магазинам, трата денег может оказаться бессмысленной.
Телец
Разговор со старыми приятелями может посеять в вашей душе разброд и сомнения.
Близнецы
Тем, кто ищет любовь, не стоит смешивать карьеру и личную жизнь.
Рак
Со стороны здоровья могут быть проблемы с горлом, кишечником и сердечно-сосудистой системой
Лев
Это прекрасный день для развития любовных и дружеских отношений, для участия в необычных мероприятиях.
Дева
Денежные траты будут весомыми, но зато Дева приобретет то, о чем давно мечтала.
Весы
Избегайте семейных раздоров, они могут иметь самые серьезные последствия.
Скорпион
У Скорпионов увеличится количество работы. В семейной жизни можно ожидать позитивных перемен.
Стрелец
Стоит быть осмотрительным, выбирая новых друзей и товарищей. Среди них могут оказаться корыстные особы
Козерог
Возможны крупные выигрыши, выплаты пособий или неожиданный прилив средств.
Водолей
Успешно пройдут консультации юриста, посещение клиники и укрепляющие здоровье процедуры.
Рыбы
Не исключены авантюры и обманы, поэтому держите кошелек при себе. У вас может появиться новое захватывающее любовное увлечение.
Хорошего вам дня!
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