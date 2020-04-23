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Спорт

Красавицы-спортсменки показали, как поддерживают фигуру в условиях карантина: эффектные фото и видео

14:27 23 апреля 2020 232
Марина Бех-Романчук
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Несмотря на отмену спортивных соревнований и неопределенность с датами выхода из карантина, ведущие украинские спортсменки продолжают поддерживать форму в домашних условиях. Наши соотечественницы активно принимают участие в различных челленджах, наглядно демонстрируя, что пребывают в отличных физических кондициях.

Марина Бех-Романчук (прыжки в длину)

Юлия Левченко (прыжки в высоту)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou)

Ольга Бибик (легкая атлетика)

Ольга Харлан (фехтование)

Дарья Билодид (дзюдо)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина показала, как мастерски владеет ракеткой для пинг-понга.

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