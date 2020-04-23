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Красавицы-спортсменки показали, как поддерживают фигуру в условиях карантина: эффектные фото и видео
Несмотря на отмену спортивных соревнований и неопределенность с датами выхода из карантина, ведущие украинские спортсменки продолжают поддерживать форму в домашних условиях. Наши соотечественницы активно принимают участие в различных челленджах, наглядно демонстрируя, что пребывают в отличных физических кондициях.
Марина Бех-Романчук (прыжки в длину)
Юлия Левченко (прыжки в высоту)
Ольга Бибик (легкая атлетика)
Ольга Харлан (фехтование)
Дарья Билодид (дзюдо)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина показала, как мастерски владеет ракеткой для пинг-понга.
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