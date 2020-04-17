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Спорт

Мастерица на все руки: Свитолина показала, как тренируется на карантине (видео)

18:19 17 апреля 2020 137
Элина Свитолина
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина на карантине имеет очень много свободного времени, поэтому публикует много видео с различными челленджами, показывает, как готовит, и общается со своими подписчиками в Instagram.

В частности, Элина рассказала, что во время карантина не может полноценно тренироваться, потому что все теннисные клубы закрыты, но на выручку приходит стена, на которой и отрабатываются различные удары. Также Свитолина упражняется со своим французским бойфрендом Гаэлем Монфисом в игре в настольный теннис — пинг-понг. Надо сказать, украинка продемонстрировала довольно высокий уровень владения ракеткой — как говорится, мастерица на все руки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина показала интересное упражнение, в котором она «мечется» между конфетами и шоколадной пастой.

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