Общество и люди

"Никаких опытов над младенцами не было": создатель фильма "ДАУ" отреагировал на решение прокуратуры (видео)

Российский режиссер скандального фильма «ДАУ» Илья Хржановский попытался оправдаться за издевательства на съемочной площадке над маленькими детьми. Напомним, прокуратура Харьковской области зарегистрировала уголовные производства по фактам пыток и пропаганды культа насилия во время съемок кинокартины «ДАУ.Дегенерация».

В программе «Осторожно, Собчак!» Хржановский сказал: «Над ними ничего не делали, никаких опытов. Со всеми этими младенцами находились медсестры и нянечки, это видно в кадре. Когда же младенцы плакали, когда их переодевали, это в принципе свойственно младенцам. И плач не означает выражение боли, а просто реакция на мир».

Он подтвердил, что младенцы были из детского дома.

«Но это все согласовывалось с врачами, с теми учреждениями и так далее», — подчеркнул Хржановский.

Ксении Собчак также дала интервью бывшая порноактриса Ольга Шкабарня, которая снялась в фильме «ДАУ.Дегенерация». Она утверждает, что режиссер не принуждал ее к съемках в откровенных сценах — все было добровольно.

Ранее сообщалось, что снимавшийся в Харькове десять лет фильм «ДАУ» стал лауреатом Берлинского кинофестиваля.

Фото: скриншот «Осторожно, Собчак!»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter