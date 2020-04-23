В Киевском зоопарке на месте старого входа остались лишь руины (фото)

Общество и люди

В столичном зоопарке продолжается масштабная реконструкция. Территория преображается, и этот процесс рассчитан на несколько лет. В рамках полного обновления разрушен главный вход, через который с 1954 года проходили несколько поколений посетителей.

«Ушла эпоха, а интересно, что будет со статуями львов и зубра?», — пишет фотограф и блогер Александр Гусев, размещая на своей странице в Facebook исторические фото — демонтаж главного входа.

При обновлении Киевского зоопарка запланировано сменить расположение его главного входа. Территорию полностью не закрыли, а стали обновлять постепенно — реконструкция на площади 33 гектара займет 4−5 лет. Прошло два года, как объявили о программе реконструкции, и пока завершаются объекты первой очереди. Сроки открытия постоянно пересматриваются.

Центральный новый вход будет на пересечении проспекта Победы и улицы Зоологической. Там обустроена просторная площадь для сбора экскурсионных групп, предусмотрены кафе, магазины сувениров, камеры хранения, туалеты, запланирован и большой аквариум для обитателей водного мира. Возле входа будет парковка для экскурсионных автобусов. Паркинг для авто планируют разместить на пересечении улиц Зоологической и Молдавской. Рядом расположится парковка для велосипедов, скутеров, сигвеев и даже скейтбордов.

Напомним, что в зоопарке уже запустили три обновленных озера. В просторных водоемах с мощной очистительной системой поселили японских карпов разных размеров. В пеликаньем озере наслаждается жизнью стая водоплавающих (для них построили и зимний павильон). Над водой разместили беседку, а всей панорамой можно любоваться, находясь в смотровом амфитеатре.

На территории запланированы открытые вольеры и зимние помещения для животных и птиц. На территории расселят слонов, бегемотов, жирафов, носорогов и других животных, но только тогда, когда создадут для них условия. В приматнике, который возводится недалеко от нового главного входа, разместят обезьян, которые пока ютятся в птичнике. При формировании открытого пространства строители используют опыт европейских коллег из Германии, Швейцарии, Франции, Чехии и других стран. Столичные власти хотят сделать зоопарк одним из лучших в Европе.

На территории зоопарка возле нового входа будет встречать гостей 15-метровый цветной жираф. Вместо старых скульптур зубра и львов, которые стали визитной карточкой зоопарка, появятся новые. Их в первоначальной форме восстановят дочь Юрия Рубана (автора фигурных изображений животных) — заслуженный художник Украины Александра Рубан и народный художник Украины Виктор Липовка.

Дата открытия сезона, который обычно начинается с мая, из-за карантина пока не известна. Тем временем жизнь зоопарка идет своим чередом, у некоторых обитателей появляется потомство. Персонал следует карантинным правилам: носит маски и перчатки. Помещения и авто дезинфицируются, проводятся плановые осмотры обитателей зоопарка, контроль кормов, овощи и фрукты моются, животных и птиц в теплую погоду выпускают в летние вольеры, кормят питомцев разнообразно и вовремя. Видео о жизни зоопарка в условиях карантина можно найти на странице в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что администрация «Биопарка» в Одессе не может содержать животных, так как из-за карантина не получает необходимого дохода — отсутствуют посетители. Руководство этого частного заведения обратилось к одесситам за финансовой поддержкой.

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