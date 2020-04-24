Маска победила: президент ЮАР пытался показать гражданам, как уберечься от коронавируса (видео)

Мир

Общаться с народом во время пандемии коронавируса любит не только президент Украины — такую же привычку завел себе и его коллега из ЮАР Сирил Рамафоса.

Так, во время обращения к нации в четверг, 23 апреля, он рассказал жителям страны о частичной отмене карантине с 1 мая. При этом Рамапоса хотел подчеркнуть, что, несмотря на послабление, ношение медицинских масок вне собственного дома будет обязательным.

Чтобы «зажечь» граждан своим примером, президент попытался и сам надеть маску, но его попытки не увенчались успехом.

Несмотря на то, что кусочек ткани никак не хотел налезать, Рамафоса продолжил свои попытки.

Закончил свою речь он благодарностью к жителям, отправившись после борьбы сломленным, но не побеждённым.

Небольшой отрывок из почти 30-минутного обращения мгновенно разлетелся по Twitter, и вызвал массу эмоциональных откликов.

«И что это было?», «Если ты можешь, то показывай», «Маски не сдаются», «Ставь лайк, если ты оценил старания нашего президента», — пишут в комментариях под видео пользователи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «удивлять» сограждан во время телеобращений любит и президент РФ Владимир Путин. Очень часто высказываемые им несуразности становятся поводом для едких карикатур.

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