27.00 / 27.34 28.95 / 29.54
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Маска победила: президент ЮАР пытался показать гражданам, как уберечься от коронавируса (видео)

1:38 24 апреля 2020 19
Марипоса
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Общаться с народом во время пандемии коронавируса любит не только президент Украины — такую же привычку завел себе и его коллега из ЮАР Сирил Рамафоса.

Так, во время обращения к нации в четверг, 23 апреля, он рассказал жителям страны о частичной отмене карантине с 1 мая. При этом Рамапоса хотел подчеркнуть, что, несмотря на послабление, ношение медицинских масок вне собственного дома будет обязательным.

Чтобы «зажечь» граждан своим примером, президент попытался и сам надеть маску, но его попытки не увенчались успехом.

Несмотря на то, что кусочек ткани никак не хотел налезать, Рамафоса продолжил свои попытки.

Закончил свою речь он благодарностью к жителям, отправившись после борьбы сломленным, но не побеждённым.

Небольшой отрывок из почти 30-минутного обращения мгновенно разлетелся по Twitter, и вызвал массу эмоциональных откликов.

«И что это было?», «Если ты можешь, то показывай», «Маски не сдаются», «Ставь лайк, если ты оценил старания нашего президента», — пишут в комментариях под видео пользователи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «удивлять» сограждан во время телеобращений любит и президент РФ Владимир Путин. Очень часто высказываемые им несуразности становятся поводом для едких карикатур.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Донецк

Дурной пример заразителен: вслед за Луганском боевики "переименовали" Донецк

Марипоса

Маска победила: президент ЮАР пытался показать гражданам, как уберечься от коронавируса (видео)

Если у вас по ночам «крутит» ноги, возможно, в организме не хватает железа

Доктор Герада

Парацетамол и не только: зараженная COVID-19 врач рассказала, что помогло ей выздороветь

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер