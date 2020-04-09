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"Враг не пропадет": Путина с печенегами высмеяли едкой карикатурой
Украинский художник Андрей Петренко едкой карикатурой высмеял российского президента Владимира Путина, заявившего, что Россия справлялась со многими врагами, в том числе, и с набегами печенегов и половцев.
Новое «победобесное» заявление Путин сделал на совещании с губернаторами, забыв, что набеги совершались на Киевскую Русь тогда (10−12 век), когда Московского княжества (возникло в 13 веке) еще и в помине не было.
«Враг не пропадет», — так назвал свою работу Андрей Петренко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Петренко посвятил карикатуру шпионам Путина, которые притворялись в швейцарском Давосе сантехниками.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?